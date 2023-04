„Erdbeere oder Orange, was ist hier wohl drin?“: Aldi-Kunde teilt „Chamäleon-Joghurt“ im Netz

Von: Teresa Toth

Ein Kunde kauft einen Joghurt bei Aldi Süd. Als er ihn zu Hause genauer betrachtet, fällt ihm ein gravierender Fehler auf der Verpackung auf.

München – Hin und wieder können Produkte in Discountern zu Verwirrung führen. Daran sind jedoch nicht immer die einzelnen Supermärkte Schuld. Oft kommt es bereits in der Herstellung und Verpackung bestimmter Produkte zu Fehlern, die erst nach dem Kauf entdeckt werden. So auch im Fall eines Joghurts, den ein Kunde bei Aldi Süd kaufte.

Produkt Joghurt Quark Genuss Marke Milsani Discounter Aldi Süd

Joghurt von Aldi Süd führt zu Verwirrung: Geschmacksrichtungen normalerweise eindeutig abgebildet

Der Joghurt Quark Genuss gehört zu der Aldi-Eigenmarke Milsani, die eine Reihe weiterer Milchprodukte anbietet. Es gibt ihn in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, darunter etwa in Vanille, Kirsche, Orange und Erdbeere. Nachdem der Aldi-Kunde den Joghurt gekauft hatte, musste er zu Hause jedoch feststellen, dass sich anhand der Verpackung keine eindeutige Sorte erkennen ließ.

Um welche Geschmacksrichtung es sich bei dem Joghurt von Aldi Süd handelt, kann der Kunde nur raten. © Marcel Kusch/dpa/Facebook

Während die Geschmacksrichtung normalerweise samt entsprechenden Bildern eindeutig auf Becher und Deckel abgebildet ist, waren auf dem Joghurt des Kunden unterschiedliche Sorten abgebildet: Laut Becher handelte es sich zwar um einen Erdbeer-„Quark Genuss“, doch auf dem Deckel war eine Orange abgebildet. Auf der Facebookseite von Aldi Süd teilte der Kunde ein Foto des verwirrenden Milsani-Produkts.

Falsche Verpackung: Aldi Süd entschuldigt sich bei dem Kunden für das verwirrende Produkt

„Erdbeere oder Orange, was ist hier wohl drin?“, schrieb er zu dem Beitrag. Daraufhin kommentierte Aldi Süd das Foto und zeigte sich dabei selbst überrascht über den Chamäleon-Joghurt. „Oh je, das sollte natürlich nicht passieren“, schrieb der Discounter und bot dem Kunden an, das Produkt in einer beliebigen Filiale zurückzugeben: „Du kannst den Artikel gerne in deiner Filiale vor Ort umtauschen, dann wissen die Mitarbeiter:innen auch direkt Bescheid, dass hier etwas nicht ganz so gut geklappt hat.“ Der Kunde antwortete hierauf nicht mehr.

Neben Verpackungsfehlern sorgt Aldi Süd auch aufgrund einer Kassenbon-Maßnahme für Verwirrung. Auf Twitter teilte eine Kundin ein Foto ihres Kassenzettels, von dem sie völlig perplex gewesen sei. (tt)