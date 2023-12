„Lebensmittel in Deutschland zu billig“: Aldi-Kunde bei Preis schockiert

In Zeiten von Inflation hört man selten, dass sich Verbraucher über Billig-Preise beschweren. Im Netz kritisiert ein Nutzer genau das – und entfacht eine wilde Debatte.

München – Spätestens seit die Lebensmittelpreise im Zuge des Ukraine-Kriegs und der einsetzenden Inflation stiegen, häuften sich auch die Zahl der Wut-Beiträge in den sozialen Netzwerken. Die virtuelle Bühne nutzen Verbraucher gerne als Ventil, um ihrem Ärger darüber Luft zu machen. Selbst in den eher günstigen Discounter sind die Preise für Lebensmittel zuletzt hochzugehen.

Beschwerden darüber, dass Artikel viel zu günstig angeboten werden, finden sich dagegen eher selten. Auf der Plattform X sorgte nun ein Nutzer aus genau diesem Grund für Furore.

Zu billig oder zu teuer: Gespaltene Meinungen über den Discounter-Preis

Über die Internetseite des Discounters Aldi Nord war er auf eine 1400 Gramm schwere Maispoularde zum Preis von 6,99 Euro gestoßen. Für diesen aus seiner Sicht viel zu günstigen Preis hatte der Verbraucher jedoch nur Kopfschütteln übrig. „Fragen Sie mich nicht, wie das für so wenig Geld möglich sein soll“, so der Nutzer. „Das Viech will in einem Stall aufgezogen, gefüttert, geschlachtet, verpackt und transportiert werden. Inklusive Tierarzt“, führte er aus. Und poltert abschließend: „Lebensmittel sind in Deutschland zu billig.“

In der Kommentarspalte unter seinem Post gingen die Meinungen der anderen Nutzer jedoch stark auseinander. „Das Tierwohl wird mit Füßen getreten“, pflichtet ihm eine Nutzerin bei. Ein anderer schreibt: „Die Leiden des Tieres, bis es für 5,89 in der TK-Truhe landet, will man sich auch besser nicht vorstellen!“ Einem Dritten erschien der Preis dagegen immer noch als zu teuer. „Ich werde nicht lügen, aber das ist schon ein ziemlich hoher Preis für ein ganzes Huhn“, so der Nutzer.

Verbraucherzentralen fordern Untersuchung der Preise im Lebensmittel-Handel

Wie die Verbraucherzentrale mitteilt, sind Nahrungsmittel zwischen Oktober 2022 und Oktober 2023 um 6,1 Prozent teurer geworden. Verantwortlich dafür seien etliche Faktoren, wie die gestiegenen Energiekosten, aber auch die derzeit international politisch schwierige Situation sowie der Mangel an Arbeitskräften.

„Beim Einkauf liegen die Preise vieler Lebensmittel weit über der Preissteigerungsrate für Lebensmittel“, kritisiert die Organisation. Die Verbraucherzentralen in Deutschland fordern deshalb Politik und das Bundeskartellamt dazu auf, der Preisentwicklung im Handel sowie versteckten Preissteigerungen nachzugehen. (phf)