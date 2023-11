„Was habe ich falsch gemacht?“ Amazon-Paketbote wird nach Zustellung von Empfängern angeschrien

Von: Robin Dittrich

Paket-Empfänger beschweren sich in den sozialen Medien oftmals über Ablageorte. Nun berichtet jetzt ein Paketbote über seinen Ärger mit Kunden.

München – Ob in Mülleimern, hinter den Zäunen von Nachbarn oder in den Briefkasten gequetscht: In den sozialen Medien tauchen viele Bilder von kuriosen Ablageorten von Paketen auf. Jetzt war es ein Amazon-Paketbote, der seine Geschichte auf Reddit teilte.

Amazon-Paketbote versteht Ärger von Kunden nicht: „Musste das Paket schnell loswerden“

Das Liefern von Paketen ist an sich keine große Sache. Paketboten laden die Sendungen in ihr Auto, fahren zum Empfänger und geben das bestellte Gut dort ab. Problematisch kann es werden, wenn der Paketempfänger nicht zu Hause ist. Ist kein Ablageort festgelegt, werden einige Paketboten kreativ. Diese finden in der Folge die ungewöhnlichsten Ablageorte für die Pakete. Doch auch Kunden haben teils kuriose Wünsche für einen Ablageort.

Ein Amazon-Paketbote beschrieb nun eine Geschichte auf Reddit. Er arbeite nach eigenen Angaben seit einem Monat als Amazon-Fahrer. Doch gleich zu Beginn seiner Tätigkeit kam es unerwartet zu einer Auseinandersetzung mit einem Kunden. Grund dafür war, dass „er nicht anwesend war, ich das Paket nicht beim Nachbarn abgegeben und stattdessen in seinen abgeschlossenen Behälter reingeschoben habe“. Wie der Reddit-User erklärte, hatte er an diesem Tag viel zu tun und „musste das Paket schnell loswerden“. Ein Klingeln beim Nachbarn hätte ihm schlichtweg zu lange gedauert.

Amazon-Paket: Reddit-Nutzer verstehen den Ärger der Kunden

Der „abgeschlossene Behälter“ war laut des Amazon-Paketboten ein großer Container mit Zahlenschloss. Das Paket konnte er dennoch hineinschieben, im Anschluss hinterließ er einen Zettel im Briefkasten. Als er sich später vergewissern wollte, ob die Empfänger das Paket gefunden haben, sah er sich verärgerten Kunden gegenüber. Wie der Bote angab, wurde er angeschrien, wieso er das Paket nicht beim Nachbarn abgegeben hatte. Im Anschluss wären beide Hausbewohner verärgert ins Haus gegangen, ohne sich zu verabschieden. Der Amazon-Bote fragte sich: „Was habe ich falsch gemacht?“

Bereits nach wenigen Tagen kamen über 350 Kommentare unter dem Reddit-Post zusammen. Der Top-Kommentar verstand den Ärger der Kunden: „Du weißt nicht, was der Behälter beinhaltet oder warum er verschlossen ist. Da ein Paket reinzubugsieren ist nicht in Ordnung.“ Ein anderer sagte ebenfalls: „Wenn der Kunde das so gewollt hätte, hätte er den Behälter nicht verschlossen. Du weißt doch gar nicht, was in dem Behälter drin ist.“ Einige Nutzer fühlten aber auch mit dem Amazon-Paketboten: „Mach dir nichts draus, viele Personen sind so drauf und in deinem Job wirst du noch viele solche Leute kennenlernen.“