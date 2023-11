„Rewe“-Schild wird von Kunden laut vorgelesen – viele müssen dabei amüsiert lachen

Ein Zettel an einem Obstverkauf führt zu Verwirrungen bei den Kunden. Die kuriose Bezeichnung einer Frucht sorgt für Lacher und Wortwitze.

München – Kunden stolpern bei ihrem Einkauf immer wieder über eigenartige Zettel, die für den ein oder anderen Lacher sorgen. So auch ein Zettel, mit dem „400 Einkaufsörbe gesucht“ werden. Auf X, ehemals Twitter, teilte ein User auf Twitter nun das Foto eines „Rewe“-Preiszettels, wie der Nutzer selbst schreibt. Hierbei dürfte es sich jedoch höchstwahrscheinlich um einen anderweitigen Obstverkauf handeln. Zu sehen sind mehrere Kaki-Früchte in einer Obstkiste. Ungewöhnlich ist nur, was auf dem Zettel steht: „Gagi – Stück 1,50 Euro.“ Dazu schreibt der X-Nutzer „neulich, im Rewe in Dresden“.

„Rewe“-Zettel mit der „Gagi“-Frucht sorgt für einige Lacher im Internet

Mit seinem Fund bringt er auch andere User zum Lachen: „Mann, jetzt sitze ich hier und habe das schon unter Lachen fünfmal vor mich hin gesprochen.“ Eine andere Person witzelt, „gleich neben den Giwi und den Gogonüssen.“

Die Frucht mit der orangen Farbe wächst am gleichnamigen Baum und wird auch Kakipflaume genannt. Nach einem Bericht des MDR wird die Pflanze bereits seit mehr als 1.000 Jahren in Asien angebaut. Andere Zuchtarten der Kaki-Frucht werden auch Persimone, Sharonfrucht oder Honigapfel genannt. Das Wort „Gagi“ ist jedoch völlig neu.

Die neue Bezeichnung gibt den X-Nutzern Anlass, über viele Wortspiele zu lachen: „Wieso schreibt der dann nicht auch noch stüg 1,50 Euro?“ Eine andere Person schreibt: „Nu gugge ma da, de Gagis sinn widdor im Angebot. Da greifmor doch glei ma rüschtsch zu.“ Vermutlich handelt es sich bei dem Zettel um einen Tippfehler oder jemand hat sich einen Scherz erlaubt.

