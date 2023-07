„Ich möchte ihren Manager sprechen!“ – Service-Personal teilt Erlebnisse mit unverschämten Kunden

Ein Job im Servicebereich kann hart sein, besonders bei schwieriger Kundschaft. Mitarbeiter schilderten nun ihre Erfahrungen mit renitenten Kunden.

München – Wie heißt es doch so schön: „Der Kunde ist König.“ Allerdings müssen sich die Angestellten im Dienstleistungsgewerbe oder einem serviceorientierten Job auch nicht alles gefallen lassen. Auch wenn man für etwas bezahlt, sollte ein respektvoller Umgang mit dem Personal eine Selbstverständlichkeit sein. Egal, ob der Service zur Zufriedenheit ausfällt oder zu wünschen übrig lässt. Auf der Plattform Reddit hat kürzlich ein User eine Diskussion zu diesem Thema angestoßen. Laut eigener Aussage ist die Person, deren Geschlecht sich anhand des Posts nicht zuordnen lässt, in einem Angestelltenverhältnis für ein Hotel tätig. Und hatte dort kürzlich mit einem eher unangenehmen Gast zu tun.

Der Post trägt den Titel „Ich möchte ihren Manager sprechen!“. Der Reddit-User fährt anschließend fort: „Heute auf der Arbeit wollte ein Gast meinen Manager sprechen, nachdem ich ihn aufgefordert habe, seine Parkgebühren zu zahlen, da er auf unseren Hotelparkplatz sein Kfz für vier Nächte abgestellt hat.“ Den Ausführungen des Users nach zeigte sich der Hotelgast wenig beeindruckt und verweigerte die Zahlung. Stattdessen wollte er den Chef des Hotels sprechen.

Der Hotelangestellte ließ sich davon aber laut eigener Aussage nicht beirren und verweigerte es, seinen Vorgesetzten zu rufen. Und drohte demnach, „sein Auto abschleppen zu lassen, da er unseren Parkplatz für neu ankommende Gäste versperrt“, gab er an. Schließlich habe der unverschämte Hotelgast nach diversen Beleidigungen seine Parkgebühren bezahlt. Nicht ohne zu betonen, dass der Hotelmitarbeiter „nur einen Job habe, da Leute wie er hier Geld hereinbringen“. Anschließend hab der Hotelgast von seiner Frau „aus der Lobby mehr oder weniger am Arm hinausgezerrt“ werden müssen. Ob sich die Story genauso abgespielt hat, lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen. Es gibt aber auch keine klaren Gründe, an der Geschichte zu zweifeln.

Personal schildert unangenehme Kunden-Situationen im Job – erst nach Drohung mit der Polizei „abgedackelt“

Unter dem Reddit-Post sammelten sich zahlreiche Kommentare, in denen andere User von ähnlichen Erfahrungen berichteten. „Hab im Kino gearbeitet und zwei überschminkte alte Damen im Pelzmantel wollten nicht einsehen, wieso es für die beiden letzten Reihen (Sitze etwas breiter) keine Ermäßigung beim Kinotag gibt“, schrieb ein Nutzer. Es hätte sich um einen möglichen Rabatt in Höhe von ein oder zwei Euro gehandelt. Die beiden Damen verlangten danach, den Chef zu sprechen – trotz „hinter ihnen bestimmt 20 Leuten in der Schlange“. Erst nach Androhung, die Polizei zu rufen, seien sie „abgedackelt“.

Ein weiterer User erzählte von „häufig sehr fordernden Kunden am Telefon“, die nach dem Chef verlangen. „In solchen Fällen hatten wir uns angewöhnt, einfach gegenseitig ‚Chef‘ zu sein.“ Man packe solche Kunden dann „für 30 Sek in die Warteschleife“, dann bestätige der vermeintliche Chef, „dass der „Mitarbeiter“ das schon ganz richtig gemacht“ habe. „Und danach waren die immer ganz lammfromm“, so der User.

„Lustig auch, wenn man selbst der Manager ist, der Kunde es aber nicht glaubt, weil Frau und erst Anfang 20“, meinte eine Nutzerin: „Er hat dann alle anderen Kolleginnen gefragt, die ihn stur wieder auf mich verwiesen haben.“ Ein User gab kritisch zu Bedenken: „Dadurch, dass manche ‚Manager‘ dann aufgrund ‚Kunde ist König‘ direkt tatsächlich nachgeben, bestätigt es diese Leute in ihrem Verhalten.“ Schließlich meldete sich auch ein Nutzer, der eine vergleichbare Situation von der anderen Seite aus erlebt hatte.

Auch Fälle von Personal-Fehlleistung: Kunde „musste dann die Chefin kommen lassen“

Er habe einst „betrunken in nem McDonald‘s nach nem Manager verlangt, weil unserer Meinung nach zu wenig in den bestellten McFlurrys drin war. Ende vom Lied war, dass der Manager kam, die ‚Liste‘ mit der Spezifikation und ne Küchenwaage mitgebracht hat“, erzählte der User. „Und dann aus allen McFlurrys gefühlt noch 3-4 Esslöffel rausgenommen hat, weil schon mehr drin war, als durch McD spezifiziert.“ Das kommentierte ein weiterer Nutzer nur mit dem Satz: „Ein Grund, warum der Job bei McDonald‘s so sch***e ist: Besoffene Kunden.“

Doch es gibt auch Fälle, wo Beschwerden bei Vorgesetzten berechtigt erscheinen. „Weil es nun mal auch die andere Seite gibt, wo der Kunde recht hat und der Mitarbeiter nicht“, erklärte ein User. Er sei einmal „in einem Café“ gewesen, wo er „Kaffee bestellt“ habe. „Tasse kam, ein Schluck, ja ne, is Tee“, schilderte er den Vorfall: „Kellner gerufen, ja ne, den Tee soll ich bezahlen, ich hab ja schon einen Schluck getrunken.“ Damit wollte der Gast sich nicht abfinden: „Da musste ich dann die Chefin kommen lassen, und natürlich bekam ich meinen Kaffee.“

