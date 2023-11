McDonald‘s Veggie-Burger entfacht hitzige Diskussionen – Kunden „wütend und aggressiv“

Von: Sandra Sporer, Anna-Lena Kiegerl

Die Einführung des Veggie-McKroket bei McDonald‘s in den Niederlanden kommt nicht gut an. Viele Kunden üben Kritik – es gibt aber auch andere Stimmen.

Amsterdam – Sich fleischfrei zu ernähren, liegt im Trend. In Deutschland leben derzeit etwa zehn Prozent der Bevölkerung vegetarisch oder auch vegan. In Supermärkten und Restaurants wächst das Veggie-Angebot stetig. Dennoch löst das Thema immer wieder kontroverse Diskussionen aus, auch in Deutschland. Doch nicht nur hierzulande kochen die Gemüter beim Thema Fleisch essen oder nicht hoch. Erst kürzlich löste ein vegetarischer McDonald‘s-Burger in den Niederlanden eine hitzige Debatte aus.

Kunden wütend auf McDonald‘s in der Niederlande – beliebter Burger nur noch fleischlos erhältlich

Im Mittelpunkt steht der McKroket, der in den niederländischen McDonald‘s-Filialen erhältlich ist. Laut ga.de handelt es sich dabei um ein Patty aus püriertem Rindfleisch, das frittiert wird. Dieser beliebte Burger wurde nun ausschließlich noch in der vegetarischen Version angeboten. Das führte zu heftigen Reaktionen in den Filialen, aber auch online.

Die niederländische Nachrichtenseite ad.nl berichtet von entsprechenden Vorfällen, die sich in den McDonald‘s-Restaurants abgespielt hätten. Diese stünden dem Bericht zufolge mit der neuen, fleischlosen Burger-Version in Zusammenhang. McDonald‘s Mitarbeiter schilderten teilweise aggressive Reaktionen der Kunden.

Ein Mitarbeiter beschrieb das Verhalten eines Kunden nach dem Servieren des vegetarischen Burgers so: „Er warf das Tablett zurück auf unseren Tresen und verlangte sein Geld zurück. Auf keinen Fall würde er diesen ‚Mist‘ essen, schrie er.“ Offenbar kein Einzelfall. „Die Leute werden richtig wütend und aggressiv. Ich brauche diesen Müll nicht, hören wir jeden Tag“, meinte der McDonald‘s-Mitarbeiter. Bei jeder seiner Schichten gebe es mindestens einen verärgerten Kunden.

Bei McDonald's in den Niederlanden sorgte ein vegetarischer Burger für Ärger.

Zeitlich begrenzte Aktion bei McDonald‘s: Variante mit Fleisch bald wieder erhältlich

Aber nicht nur in den Filialen ist diese Reaktion zu beobachten. Die Diskussion hat auch die sozialen Medien erreicht. Ein User schrieb amüsiert auf X (ehemals Twitter): „Haha, ich war neulich nach vielen Jahren bei McDonald‘s, um einen McKroket zu essen. Die hatten nur ekelhaftes vegetarisches Zeugs.“ Aber es gibt auch positive Rückmeldungen zum neuen Angebot. Ein anderer Kunde des Fastfood-Restaurants bekannte auf X: „Ich hasse alles Fleischlose, aber der vegetarische McKroket hat denselben Geschmack wie ein normaler.“

Trotzdem wird der McKroket mit Fleisch in den Niederlanden ab November wieder erhältlich sein. Das bestätigt McDonald‘s gegenüber ad.nl. Demnach habe es sich um eine zeitlich begrenzte Aktion rund um den vegetarischen McKroket gehandelt. McDonald‘s bemüht sich generell, nachhaltiger zu werden, auch in Deutschland. Das Unternehmen verfolgt einen Dreijahresplan, mit dem einige Änderungen vorgenommen werden sollen.

In Australien erteilte unterdessen ein Star-Koch Veganern direkt Hausverbot. Wer sich fleischlos ernährt, sollte beim Einkauf derweil nicht blind darauf vertrauen, dass die Produkte automatisch besser sind. Bei Öko-Test konnten nur vier vegane Hackfleisch-Alternativen überzeugen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Sandra Sporer sorgfältig überprüft.