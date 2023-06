„Den Kassenbon immer sofort prüfen“: Juristen klären auf, welche Rechte Sie beim Einkaufen haben

Von: Nina Bautz

Ob beim Shoppen im Laden oder online: Die Rechte des Kunden beim Einkaufen sind nicht immer ganz eindeutig. Zwei Juristinnen klären auf, worauf unbedingt zu achten ist.

München –Einige Dinge gehören so zu unserem Alltag, dass wir gar nicht großartig darüber nachdenken. Das Einkaufen ist so etwas. Tatsächlich aber gibt es beim Einkauf im Supermarkt, beim Bäcker, im Kleidungsgeschäft oder auch im Online-Shop einige rechtliche Tücken und Fallen, die man kennen sollte. Auf der anderen Seite aber haben Kunden auch Rechte, von denen sie vielleicht gar nichts wissen.

IPPEN.MEDIA hat mit zwei Juristinnen von der Verbraucherzentrale Bayern, Tatjana Halm und Julia Zeller, gesprochen und die wichtigsten Rechtsfragen rund ums Einkaufen geklärt – von der Mangelware, über eine falsche Rechnung bis zum Umtausch.

Ihre Rechte beim Einkaufen: Geschäfte dürfen eigene Bedingungen festlegen

Stimmt es, dass man gekaufte Produkte immer innerhalb von 14 Tagen zurückgeben oder umtauschen kann?

„Nein, das stimmt so nicht ganz. Hier muss man unterscheiden“, sagt Tatjana Halm, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Beim Onlineshopping etwa könne man die Ware problemlos innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Hier gilt das sogenannte Widerrufsrecht, weil man beim Kauf im Internet die Ware vorher nicht prüfen kann.

Bei Käufen an der Haustür gilt das Gleiche, um vor Überrumpelung geschützt zu sein. „Im Geschäft dagegen ist der Umtausch reine Kulanz des Verkäufers. Als Kunde kann man nicht darauf bestehen.“ Das Geschäft darf auch eigene Bedingungen festlegen – etwa, ob man beim Umtausch sein Geld zurückbekommt oder lediglich einen Gutschein.

Was ist, wenn meine Ware defekt ist?

Tatjana Halm klärt auf, dass der Käufer dann „Gewährleistungsrechte“ habe. Verbraucher könnten entweder das Gerät reparieren oder durch ein neues ersetzen lassen. „Dazu ist der Verkäufer nach dem Kauf zwei Jahre lang gesetzlich verpflichtet.“

Braucht es beim Umtausch unbedingt die Originalverpackung?

Muss ich für den Umtausch die Originalverpackung verwenden?

Auch hier käme es drauf an, wo man einkauft, so Halm. „Im Geschäft ist der Händler nicht zum Umtausch verpflichtet – und kann auch auf die Originalverpackung bestehen.“ Beim Online-Shopping darf der Händler die Rücknahme nicht verweigern, auch ohne Originalverpackung (Widerrufsrecht). Damit der Verbraucher das Produkt ausprobieren kann, muss er es ja zwangsläufig auspacken. Für einen Umtausch hat er 14 Tage lang Zeit, nachdem er die Ware erhalten hat.

Wenn der Preis an der Kasse ein anderer ist als am Regal: Was gilt hier?

„Das ist leider ein gängiges Problem, da sich die Preise im Supermarkt häufig ändern. Dann kann es vorkommen, dass die Waren im Regalfalsch ausgezeichnet sind. Tatsächlich gilt aber immer der Preis an der Kasse“, klärt Tatjana Halm auf. Der Kunde müsse den gegebenenfalls höheren Preis an der Kasse aber nicht akzeptieren und kann die Ware wieder zurückgeben. „Einen Anspruch auf den günstigeren Preis vom Regal oder Prospekt hat man leider nicht.“

Was passiert, wenn ich im Supermarkt ein Produkt kaputt mache, etwa ein Joghurt-Glas fallen lasse?

„Dann muss ich rein rechtlich für den Schaden aufkommen“, erklärt Julia Zeller, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern. In der Regel seien die Filialleiter oder Mitarbeiter aber kulant und drückten bei einem geringen Warenwert ein Auge zu. „Wenn ich aber im Elektrofachgeschäft aus Unachtsamkeit einen Fernseher runterschmeiße, kann das anders aussehen …“ Wenn der Händler die Ware allerdings unsachgemäß aufgebaut hat – etwa den Fernseher auf einem wackeligen Papp-Aufbau – und man dies beweisen kann, müsse man theoretisch nicht haften, erläutert Zeller.

Die Rechte der Kunden beim Einkaufen: Muss ich bei Ladenschluss sofort gehen?

Darf ich die Ware zurückgeben, wenn sie verdorben ist?

Wer kennt das nicht? Man packt daheim die Erdbeeren aus und merkt, dass die unten liegenden Früchte verschimmelt sind. „Streng genommen greift da die Mängelhaftung“, sagt Zeller. „Aber ich muss beweisen, dass ich die Lebensmittel ordnungsgemäß gelagert habe und in diesem Fall den Schimmel nicht selbst verursacht habe. Deshalb mein Tipp: Am besten bringen Sie die Ware gleich nach dem Einkauf zurück und nicht erst ein, zwei Tage später.“

Kann ein Geschäft mich zum Ladenschluss rauswerfen, wenn ich noch nicht fertig eingekauft beziehungsweise bezahlt habe?

Die Antwort ist eindeutig, so Juristin Zeller: „Jedes Geschäft hat ein Hausrecht und kann den Kunden jederzeit bitten, das Geschäft zu verlassen.“

Wenn ich zu Hause auf dem Kassenbon entdecke, dass zu viel berechnet wurde – was kann ich tun?

„Wenn der Kunde beispielsweise nur ein Waschmittel gekauft hat, aber zwei berechnet wurden“, sagt Zeller, „muss er beweisen, dass er nur eines gekauft hat – und das ist in der Praxis schwierig.“ Deshalb rät sie dazu, immer gleich vor Ort den Kassenbon zu überprüfen. „Anders verhält es sich bei einem Rechenfehler, der eindeutig auf dem Bon dokumentiert ist: Dann muss die Differenz erstattet werden.“

Wenn ich zum Beispiel in der Bäckerei mit einem Zehn-Euro-Schein bezahle, der Verkäufer mir aber nur auf einen Fünf-Euro-Schein rausgibt – was habe ich für Rechte? Hier liege die Beweispflicht leider beim Kunden, erklärt Expertin Zeller. „Da kann zum Beispiel der Kunde hinter einem helfen, der als Zeuge auftreten kann.“ Ansonsten habe der Kunde Pech gehabt, falls der Verkäufer darauf besteht, man habe nur einen Fünf-Euro-Schein gegeben. Gegebenenfalls könne hier ein Kassensturz in Betracht gezogen werden, um zu sehen, welche Differenz die Kasse aufweist.

Was passiert, wenn ich Kleidung daheim anprobiere und dabei verschmutze oder beschädige, sie aber zurückgeben will?

Da ein Geschäft ein Produkt ohnehin juristisch gesehen nicht zurücknehmen muss (s. oben), müsse er dies erst recht nicht, wenn die Ware beschädigt oder verschmutzt sei, so Julia Zeller. Anders sei es beim Online-Shopping: Da müsse das Unternehmen die Ware innerhalb von 14 Tagen zurücknehmen. „Es kann aber einen Wertersatz fordern für die Reinigung oder Reparatur – übrigens auch, wenn der Kunde das Etikett abschneidet!“

Dürfen Geschäfte mich beim Einkaufen filmen?

„Ja“, sagt Zeller. „Allerdings muss auf die Videoüberwachung aus Datenschutzgründen am Eingang hingewiesen werden, zum Beispiel durch einen Aufkleber. In Umkleidekabinen darf allerdings nicht gefilmt werden.“