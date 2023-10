„Die haben einen Schaden“: Rewe-Preis sorgt bei Supermarkt-Kunden für Kopfschütteln

So mancher Preis sorgt für Aufregung und Verwirrung im Supermarkt. So sollen Kunden für diese Frühstückscerealien mehr als zehn Euro bezahlen.

München – In Zeiten der Inflation werden einige Hersteller kreativ und bieten Kunden zwar das Produkt zum gleichen Preis an, jedoch mit weniger Inhalt. Diese Mogelpackungen sorgen immer wieder für Verwirrung im Supermarkt. Andere Produkte werden jedoch offensichtlich teurer. Und so sorgen hochpreisige Frühstückscerealien für Verwirrung bei Rewe.

„Ich dachte schon, die von Edeka haben einen Nagel im Kopf, aber die von Rewe sind echte Könner“, schreibt ein Kunde auf X (ehemals Twitter) und teilt ein Foto des Preises. Für diese Frühstückscerealien müssen Kunden wohl etwas tiefer in die Tasche greifen: „10,49 Euro für 300 Gramm oder wahlweise 325 Gramm.“ Auch bei seinen Followern sorgt der Preis für Kopfschütteln.

Rewe-Preis sorgt für Kopfschütteln: „Die haben einen Schaden“

„Die haben einen Schaden. Bei uns ist das nicht so teuer“, schreibt eine X-Nutzerin. Auch der Kunde äußert sich zu seinem Fund: „Bei Edeka kostet es hier auch ‚nur‘ 7,99 Euro, aber auch das ist irre für 325 Gramm bzw. 300 Gramm bunten Zucker.“ Es handelt sich bei den Frühstücksflocken um zwei amerikanische Produkte. Die Reese's Puffs sind kleine runde Kügelchen mit Erdnussbutter- und Schoko-Geschmack. Lucky Charms bestehen aus Vollkornhafer-Zerealien und farbigen Marshmallows in Hufeisen- oder Kleeblattform. Beide Produkte werden in Kombination mit Milch gegessen. Doch was macht sie nun so teuer?

Amerikanische Produkte sind auch in Deutschland beliebt. Der Nachteil: Sie müssen aus dem Ausland importiert werden. Der teure Import schlägt sich dann auch auf den Preis nieder. So sind amerikanische Süßigkeiten in deutschen Supermärkten tendenziell immer etwas teurer. Das zeigt auch der Fund eines Edeka-Kunden. Er wunderte sich über den Preis für die Sonderedition der Schoko Bons Crispy in Höhe von 10,99 Euro. Auch hierbei handelt es sich um ein teures Import-Produkt. (mima)