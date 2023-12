„Schämt euch“: Post-Kundin klagt über aufgerissenen Brief – User bieten sofort Hilfe an

Von: Momir Takac

Eine Frau nimmt einen Postbrief aus dem Briefkasten und staunt nicht schlecht: Der Umschlag ist offen, der Inhalt weg. Sie erhält unerwartet Hilfe.

München - Es kommt immer mal wieder vor, dass Sendungen beschädigt beim Empfänger ankommen. Ärgerlich ist es vor allem dann, wenn der Inhalt kaputt ist. Meist ist es die Folge von unsachgemäßer Lieferung, doch eine Kundin der Deutschen Post staunte nicht schlecht, als sie einen erhaltenen Brief in der Hand hielt. Denn dieser war aufgerissen.

Bilder, die sie bei X (früher Twitter) teilte, lassen nicht vermuten, dass der Brief unabsichtlich geöffnet wurde. Wenn Briefe der Post beschädigt bei Kunden ankommen, kann dafür auch die Sortiermaschine verantwortlich sein. Befinden sich Gegenstände in einem normalen Briefumschlag, können diese den Brief beim Sortieren aufschlitzen, erklärte ein Mitarbeiter DerWesten.

Frau erwartet sehnlichst Rewe-Sticker – doch im Briefkasten liegt ein aufgerissener Umschlag

Doch danach sieht es im konkreten Fall nicht aus. Die Bilder lassen erahnen, dass der Umschlag an der Seite geöffnet worden ist. Die Kundin verdächtigt den Boten. „Auch bei der Post gibt’s schwarze Schafe… mehr als eins… da dachte wohl einer, er wird reich durch Rewe Disney Sticker. Gott, was fürn Depp. Schämt Euch!“, schrieb sie bei X.

Die Geschädigte vermutet, dass der unbekannte Öffner etwas Wertvolles in dem Umschlag wähnte. Doch es waren nur Sticker, die zu einer aktuellen Sammelaktion bei Rewe gehören. Wer dort einkauft, erhält pro 15 Euro Einkaufswert ein Sticker-Päckchen gratis, heißt es auf der Seite des Supermarkts. Die Aufkleber passen zu einem Album, welches „Das Beste aus 100 Jahren Disney“ illustriert.

Post-Kundin klagt über aufgerissenen Brief – und erhält sofort Hilfe

Doch der Briefumschlag ist leer, die Kundin erschüttert. „Was ist da nur los… sowas ist mir tatsächlich das erste mal passiert, so schlimm, echt“, klagte sie in einem weiteren Beitrag. Andere Nutzer haben ähnliche Erfahrungen gemacht. „Kommt mir sehr bekannt vor. Zu meiner Mama kann ich keine Briefe, wo was drin ist, schicken. Bei drei von fünf fehlte der Inhalt“, antwortete eine.

Jedenfalls ist die Hilfsbereitschaft groß. Eine andere Nutzerin bietet sogar Ersatz an. „Oh Mist. Brauchst du welche? Habe einige Packungen hier. Ungeöffnet“, offerierte sie. Das Angebot nahm die Geschädigte gerne an: „Sehr gerne, mir fehlen noch 'ne ganze Menge.“ Eine Kundin beschwerte sich bei DHL über ein beschädigt zugestelltes Paket, war aber mit der Antwort überhaupt nicht einverstanden. (mt)