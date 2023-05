Kaufland-Kundin empört über Paprika-Preis: „Ist schon heftig“

Was ist an 5 Euro/kg Paprika teuer? Ist schon Sommerlich, oder wozu dient dieser Artikel?

Man kann ja dann auf einen anderes Gemüse ausweichen und schlägt dann zu, wenn der Preis der Paprika mal billiger ist. Manchen Menschen fehlt es an Flexibilität. Also die Paprika ist schon sehr groß und 1 Euro völlig ok.