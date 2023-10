BMW-Fahrer melden Probleme – iPhone sollte keinesfalls im Auto geladen werden

Von: Stella Henrich

Teilen

Neue Modelle des iPhones sorgen bei BMW-Fahrern für Ärger. Die Ladestation im Auto führt zu einem Defekt des Geräts.

München – Die neuen iPhone 15 Modelle sind seit September 2023 auf dem Markt. Doch viele Nutzer beschwerten sich bereits kurz nach Verkaufsstart über fünf große Mängel der neuen Smartphone-Generation. Einer davon: Einige Modelle – vor allem das iPhone 15 Pro sowie Pro Max – überhitzten zu schnell, was wohl an einem verbauten Chip liegen soll. Nun häufen sich auch Meldungen, wonach die kabellose Ladestation in einem BMW für einen Defekt sorge, berichtet heute.at.

BMW-Fahrer melden Probleme beim Laden ihres iPhones – weißer Bildschirm wird angezeigt

BMW-Fahrer beschwerten sich laut dem Portal www.macrumors.com darüber, dass der NFC-Chip ihres iPhones 15 nicht mehr funktioniert, nachdem sie das Gerät mit der kabellosen Ladestation ihres Fahrzeugs aufgeladen hatten. Ein Fahrer schrieb im Forum des Portals, dass sein iPhone 15 Pro, nachdem er es auf das kabellose Pad eines brandneuen BMW X5 gelegt hatte, innerhalb weniger Minuten völlig kaputt gewesen sei. „Ich bekomme beim Versuch, eine Datenwiederherstellung durchzuführen, einen weißen Bildschirm und kann das Telefon nicht einmal zurücksetzen, ohne dass es dabei einfriert“. Der NFC-Chip steckt aber nicht nur in Smartphones, sondern auch in Geld- und Kreditkarten und ist beim kontaktlosen Bezahlen mit einigen Sicherheitsrisiken verbunden.

BMW-Fahrer melden derzeit Probleme: Mittlerweile haben die Fahrer nicht nur viel Technik unter der Motorhaube. Auch ihr iPhone wird damit störanfälliger. (Symbolbild) © Imago

Der NFC-Chip ist demnach nach dem Neustart des Apple-Geräts nicht mehr funktionsfähig. Der Chip unterstützt in einem iPhone die Funktionen wie ApplePay und digitale Autoschlüssel. Betroffene Nutzer erhielten jetzt laut dem Bericht in der Wallet-App die Fehlermeldung „Apple-Pay konnte nicht eingerichtet werden“. Ein Forumsmitglied berichtet: „Ich kann auf nichts mehr in meiner Brieftasche zugreifen: Apple Cash, Apple Card, digitaler Autoschlüssel, Kreditkarten“. Auch eine Werkswiederherstellung habe nicht funktioniert.

So können Sie Ihr Apple-Gerät bei seltsamen Verhalten überprüfen:

Schritt 1: Gehen Sie dazu auf dem Telefon auf Einstellungen

Schritt 2: Klicken Sie auf „Wallet“ & „Apple Pay“

Schritt 3: Prüfen Sie, ob die Schaltfläche „Vorherige Karten“ angezeigt wird

Schritt 4: Hier können Sie nun Karten Ihrem Wallet hinzufügen

Schlägt das Hinzufügen fehl, hilft der Apple-Support und die App zur weiteren Fehlerbehebung unter der Rubik „Apple Wallet / Apple Pay weiter

Quelle: www.macobserver.com

BMW-Fahrer melden Probleme mit iPhone: Das sollten betroffene Autofahrer jetzt tun

Die exakte Ursache des Problems und wie viele Kunden von dem Schaden betroffen sind, sei derzeit noch unklar. Auch defekte Geräte, die der US-Hersteller Apple gegen ein neues Gerät ersetzt haben soll, scheinen weiterhin das gleiche Problem zu haben. Die Probleme treten momentan bei den Modellen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max auf. Allerdings könnten auch andere Modelle der Serie davon betroffen sein, berichtet heute.at. BMW ließ eine Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA bislang unbeantwortet.

Apple hat jedenfalls noch keine Lösung zum Defekt veröffentlicht. Der Hersteller will laut dem Bericht derzeit abklären, woran das Problem liegen kann. Solange sollten BMW-Fahrer ihr iPhone zumindest nicht mehr im Fahrzeug kabellos laden und lieber ein Kabel zum Aufladen nutzen. Mit ein paar Tipps lässt sich der Akku auch schonen und läuft länger. Laut iphonetricks.org können die Fahrer auch den BMW Wireless Charger deaktivieren und weiterhin den digitalen Schlüssel auf ihrem iPhone verwenden, um ihr Auto beispielsweise zu entriegeln, zu starten oder zu stoppen. Dazu muss der NFC-Chip des iPhones natürlich noch in Ordnung sein. (sthe)