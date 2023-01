Insekten in Lebensmitteln beim Einkaufen erkennen – nicht immer klar ersichtlich

Von: Lisa Klein

Insekten in Lebensmitteln gibt es nicht erst seit der neuen EU-Verordnung. Hinter welcher Buchstaben-Zahlen-Kombination sich ein Insekt versteckt, lesen Sie hier:

Durch eine neue EU-Verordnung dürfen nun auch die Hausgrille und Larven des Getreideschimmelkäfers bestimmten Lebensmitteln beigemischt werden. Was viele nicht wissen: Es verstecken sich bereits seit Jahrzehnten Insekten in bestimmten Produkten – nämlich Läuse.

echo24.de erklärt, wie Kunden erkennen können, ob Insekten in einem Lebensmittel-Produkt enthalten sind.

Zwar müssen Insekten als Zutat gelistet sein, doch nicht immer sind diese auf den ersten Blick als solche erkennbar. Denn: Manchmal versteckt sich hinter einer Buchstaben-Zahlen-Kombination ein Insekt als Zutat.