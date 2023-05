Globus-Leberkäsebrötchen als „saftiger Bremsklotz“ gerühmt – doch ein Fan sieht schlimmes Detail

Von: Armin T. Linder

Teilen

Ein Globus-Leberkäsebrötchen aus Rheinland-Pfalz sorgt für Diskussionen: Ist es zu viel Belag oder genau richtig? Ein Beobachter macht eine für ihn schlimme Entdeckung.

Lahnstein – In der Facebook-Gruppe „Wo gibt es gute LKW (Leberkäsweckle/-brötchen) in Deutschland“ geht es immer wieder rund. Deren Zweck ist es, dass Fans Fotos ihrer Leberkäsebrötchen (die regional natürlich unterschiedlich heißen) zeigen und bewerten, woraufhin andere Gourmets sie kommentieren. Die Reaktionen fallen nicht immer positiv aus – ein Rewe-Kunde zeigte sich einst entsetzt, und auch bei einem Skandal-Leberkäsebrötchen verging einigen der Appetit.

Globus-Leberkäsessemmel lässt Fans schwärmen: „Saftiger Bremsklotz!“

Jetzt zieht wieder ein ganz besonderes Stück die Blicke und Kommentare auf sich. Der Käufer ist wohl so schmallippig wie breitmäulig. Denn sein extragroßes Exemplar braucht wahrlich einen weit offenen Mund – gleichzeitig aber findet er sehr wenig zu sagen. „Globus Lahnstein“ ist alles, was er zu dem Foto schreibt. Vielleicht fehlen einem da auch einfach die Worte? Und das Leberkäsebrötchen spricht für sich?

Dieses Leberkäsebrötchen aus einer Globus-Filiale in Lahnstein (Rheinland-Pfalz) sorgt für viele Diskussionen. © Facebook

Andere sind da deutlich redseliger: Dutzende Kommentare sammelt der Imbiss mit dem XXXXXXXXXL-Belag, der offenbar aus Pizzaleberkäse besteht. Selbst echte Fans sind außerordentlich beeindruckt von dem Mahl, das einer bei der Supermarkt-Kette Globus in Lahnstein (Rheinland-Pfalz) ausgehändigt bekommen hat. „LKW mit Anhänger“, „Na endlich mal ein LKW in Erwachsenengröße“, „Sauberer LKW. Da stimmen die Proportionen“, „Geiles Teil“ und „Saftiger Bremsklotz!“, schwärmen sie.

Globus-Leberkäsebrötchen ist einigen wirklich ZU dick belegt

Manche Leberkäse-Fans finden ja: Zu wenig Belag ist gar nichts - und es kann nie genug davon sein. Doch bei diesem Brötchen ist es manchen dann doch zu viel. „Bissi übertrieben?“, findet einer. „Bissl ist gut. Das Exemplar möchte ich nicht geschenkt“ ein weiterer. Ein andere meint: „Nix für ungut, aber an diesem Stück ist so viel falsch. Ich mag es wirklich fleischig. Aber das hier ist einfach pervers, und nicht schön zu essen. Abgesehen davon, sieht die Semmel nach einem luftigem, billigen Nichts aus dem Backshop aus. Ein guter Sattmacher, aber kein Kandidat für das Podest.“ Auch in unserer Redaktion äußert sich Skepsis. „Bei dem Anblick tut schlagartig mein Kiefer weh“, schrieb eine Kollegin dazu.

Ein Facebook-Nutzer ließ sich nicht von dem satten Belag ablenken, sondern schaute ganz genau hin. Er machte eine für ihn schlimme Entdeckung: Ist das da etwa Ketchup zwischen Brötchen und Leberkäse? Das gilt bei ganz vielen Essern als verpönt, sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Nur acht Prozent in unserem Voting oben (Stand 20.5., 9.30 Uhr) bevorzugen Ketchup auf dem Leberkäsebrötchen. Für viele ist es eher eine schlimme Verfehlung. „Ist dort außerdem verbotene rote Soße zu sehen oder täusche ich mich?“, schreibt nun einer zum Globus-Exemplar. Na ja, wer es mag, darf es doch auch essen. Das gilt auch für eine andere doch sehr seltsame Leberkäse-Kreation. (lin)