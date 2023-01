Lebensmittel können Insekten beinhalten – Zutatenliste gibt Hinweise darauf

Von: Josefine Lenz

Die Larven des Getreideschimmelkäfers © Marijan Murat/dpa

Ab Ende Januar dürfen Grillen und bestimmte Käfer für Lebensmittel weiterverarbeitet werden. Wie Sie herausfinden, ob Produkte Insekten enthalten:

Ab dem 26. Januar dürfen Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer laut EU verarbeitet werden und in Lebensmitteln landen. Schon bald könnten die Insekten also in Brot, Pizza, Suppe und Kekse zu finden sein. Doch wie findet man künftig heraus, ob Insekten in Lebensmitteln enthalten sind – oder nicht? Auf der Zutatenliste müssen alle Inhalte aufgelistet werden.

HEIDELBERG24 verrät, wie genau die Insekten auf der Zutatenliste von Lebensmittel ausgezeichnet werden.

Der Insektenhinweis ist nicht nur wichtig für alle Verbraucher, die keine Grillen und Co. essen wollen – er ist vor allem essenziell für Allergiker. (jol)