Heiße Debatte im Internet: Wie viel geben Verbraucher im Durchschnitt für Lebensmittel aus?

Von: Romina Kunze

Ob Groß oder Klein – Essen muss jeder. Doch die Inflation hat womöglich das Essverhalten so mancher Verbraucher beeinflusst. Auf Reddit tauschen sie sich darüber aus.

München – Spätestens seit Beginn des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Inflation dürften viele Verbraucher wenig Spaß am Einkaufen haben. Mit Blick auf die Preisschilder wandern viele Lebensmittel eher wieder zurück ins Regal als in den Einkaufswagen. Avancierten zwischenzeitlich Paprika oder Gurken regelrecht zu Luxusgütern, gehen die Lebensmittelpreise laut Expertenmeinung derzeit wieder etwas runter.

Dennoch: Die Preise für Lebensmittel bleiben ein heißes Thema für viele Verbraucher. Auf der Online-Plattform Reddit ist jetzt ein reger Austausch dazu entstanden, wie viel Nutzer so monatlich für Essen und Trinken ausgeben; Restaurantbesuche oder Lieferando-Abende mit eingeschlossen.

Wie viel geben Reddit-User für Essen aus? „30 Euro unter der Wochen, am Wochenende Eskalation“

Die Zahl der Münder, die es monatliche zu stopfen gilt, variieren in der Kommentarspalte: Mal geben Alleinstehende Auskunft darüber, wie viel Geld sie in Supermärkten und Restaurants lassen, mal berichten Paare und mehrköpfige Familien. Zwischen 300 und 500 Euro; je nachdem, wie viel zu Hause gekocht würde, erklärt eine Nutzerin – und liegt da im Trend der durchschnittlichen Ausgaben für Single-Personen.

Ein Nutzer gibt an, alleine 600 Euro für Essen auszugeben. Da ist man geneigt zu fragen: Lieferservice auf der Kurzwahltaste oder einfach nur sehr hungrig? Eher letzteres, und zwar aus gutem Grund, wie er erklärt. „Weil 115 Kilogramm schwer und viel Krafttraining“. Da müssen die Reserven schließlich wieder aufgefüllt werden. Zudem das Meiste davon Bio sei, wie er schreibt.

Selbst kochen oder bekochen lassen? Wegen der hohen Inflation schränken sich viele Verbraucher mittlerweile ein. Im Einkaufskorb landet auch längst nicht mehr so viel. © Fabian Sommer/dpa

Für eine „eine arme Studentin“ sei dagegen mehr als 200, vielleicht noch 230 Euro im Monat schlichtweg nicht drin. Ein anderer User muss für Essen und Trinken gar nicht tiefer in die Tasche greifen als das. Sein Geheimrezept? „Oft Aktionen kaufen und den Tiefkühler voll räumen.“ Ein anderer folge der simplen, aber strikten Marschroute: „30 Euro unter der Wochen, am Wochenende Eskalation.“ Ein Familienvater begrenzt sich dagegen auf maximal 350 Euro für zwei Erwachsene und ein Kind. Essen gehen sei dafür „dann im Urlaub angesagt“. Ja nach Urlaubsregion kann das dann auch aber ordentlich ins Geld gehen.

Zwischen 300 und 500 Euro im Monat pro Person: „Bin überrascht, wie manche mit weniger auskommen“

Während eine Person anstatt auf den Monat hochzurechnen in tägliche Ausgaben für Essen bemisst („8 bis 10 Euro“), teilt ein anderer mit der Community, wo er einkaufen geht und wie er möglichst günstig wegkommt. „Gehe zu Lidl und Hofer und koche für die Woche vor“. Hin und wieder gönne er sich auch mal ein Frühstück beim österreichischen Einzelhändler Billa, verzichtet dafür aber konsequent auf Lieferdienste. Kosten: 400 bis 500 Euro für ihn alleine. „Ich bin überrascht, wie manche es schaffen, mit deutlich weniger auszukommen“.

Womöglich mit einer Rettertütte, die es für kleines Geld gibt und deren Inhalt schon so manchen ins Staunen gebraucht hat. Ein Pärchen verzichtet laut eigener Angabe größtenteils auf Fleisch, um auf 250 Euro pro Person im Monat zu kommen. Da muss man bei den Angaben von folgenden Nutzer sicherlich doch zweimal hinschauen: „Vor Teuerung: ca. 100€/Monat, nach Teuerung: ca. 145€/Monat für eine Person“; und Achtung: „Inklusive Essen to Go“.

Ein Betrag, der auch für die Community nur schwer zu glauben ist. „Wie kann man sich bitte inklusive Essen to Go, halbwegs ausgewogen und abwechslungsreich mit 3 Euro am Tag ernähren?“. Antwort eines anderen – wohl sehr zynischen – Nutzers: „Gar nicht“. „Wenn man ein wenig rabattorientiert und auf Vorrat einkauft, geht das schon“, meint dagegen ein anderer. Besonderer Tipp hierfür: Hauptsächlich die App „Too Good To Go“ – bei der nach dem Prinzip der Rettertüten weniger ästhetisches Essen vergünstigt angeboten wird.

Bei der Umfrage auf Reddit zeichnet sich allerdings ein Trend ab: viele Nutzer scheinen auf Essen von außerhalb größtenteils zu verzichten. (rku)