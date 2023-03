„Wildes Gerät“: Extra-monumentale Leberkassemmel mit „sehr seltener“ Kombi für 2 Euro lässt Fans staunen

Von: Armin T. Linder

Ein Exemplar aus Leipzig sorgt bei Leberkassemmel-Fans für Staunen: Es ist nicht nur monumental geraten, sondern weist auch noch eine seltene Kombination auf.

München - Bei Facebook gibt es Fan-Gruppen für viele Themen. Natürlich auch für Pflanzen, wo unlängst eine Gaga-Entdeckung bei Lidl für Furore sorgte. Oder auch für Modellautos, wo ein Edeka-Kunde stolz seine Pfandbon-Geschichte anriss. Da verwundert es nicht, dass es auch einen Zusammenschluss der Anhänger von Leberkässemmeln (oder wie sie auch immer lokal heißen mag) gibt.

Endstück und Mittelstück: Diese Kombination gibt es wohl selten. © Facebook

Rund 2.000 Mitglieder zählt die Gruppe „Wo gibt es gute LKW (Leberkäsweckle/-brötchen) in Deutschland“. Dort geht es auch immer wieder rund. Nicht nur in positivem Sinne: Eine Skandal-Leberkassemmel sorgte für Entsetzen. Einem anderen Fan verging beim Rewe-Besuch der Appetit.

Leberkassemmel aus Leipzig: Käufer lobt „mollige Gaumengaudi“ - und viele reagieren

Aktuell herrscht aber Jubelstimmung bei den Fans: Denn ein Foto bringt diese komplett zum Jauchzen, wenn nicht gar Durchdrehen. Ein Gourmet zeigte dort die Leberkassemmel, die er in Leipzig erstanden hat, für nur zwei Euro. Er wolle der Gruppe „dieses Prachtexemplar nicht vorenthalten. Tatort: Richter Fleischer Leipzig. Preis: 2 €. Der hervorragende Mitarbeiter schnitt mir ungefragt das Endstück und eine weitere Scheibe vom hochwertigen, ordentlich durchgebackenen LK ab. Das Brötchen - leider qualitativ nicht zum LK passend - erschien nun etwas zu mickrig, um die beiden Prachtscheiben adäquat zu umschmeicheln. Dennoch eine mollige Gaumengaudi. Senf: Bautzner mittelscharf.“

Das gute Stück in der Nahaufnahme. © Facebook

Seine Gesamtbewertung: „7,5/10“. Da ist noch Luft nach oben, aber die Betrachter können ja auch das kritisierte Gebäck um den Leberkas ja nicht selbst anbeißen. Sondern vor allem das Foto sehen. Daher schlägt dem Posting eine Welle der Euphorie entgegen. „Mein lieber Mann, das ist mal ein kolossaler Fleischbomber!“, „Geiler Batzen! Da will man direkt die Maulsperre riskieren!“, „Absolut fairer Preis auch für diesen Schmaus“, frohlocken die Feinschmecker.

„Endstück + Mittelstück. Sehr seltene, aber auch sehr schmackhafte Komposition“

„Junge, da kannst du ja den LK als Brötchen nutzen und einfach nur eine Brötchenhälfte dazwischen quetschen! Wildes Gerät“, feiert ein weiterer. Und andere meinen: „Das Ding würde ich mir ja so derbe gnadenlos rein befördern“ und „Sehr basierte Fleischfachkraft.“ Ein weiterer Fan rühmt die ganz besondere Kombination: „Endstück + Mittelstück. Sehr seltene, aber auch sehr schmackhafte Komposition.“

Doch wie es nun mal so ist: Es gibt bei allem was zu meckern. Nicht nur bei dieser fast legendären Leberkassemmel, die für breite Empörung sorgte. Sondern auch bei dem neuen Exemplar aus Leipzig. „Wer hat denn den Senf da überall auf der Semmel verteilt?“, will einer wissen und bekommt einige Likes. Tatsächlich sieht eine akkurate Senfverteilung etwas anders aus. Sei‘s drum: Die Leberkassemmel aus Leipzig hat nicht nur den Käufer happy gemacht, sondern auch viele, die nichts außer dem Anblick davon abbekommen haben. Einen alten Streitpunkt gibt es aber bei der Leberkassemmel traditionell. (lin)