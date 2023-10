Kaufland-Leberkassemmel verliert Vergleich mit Globus um Längen

Von: Kilian Bäuml

Das Sortiment an der heißen Theke im Supermarkt ist ähnlich. Ein Leberkassemmel-Fan fand bei Kaufland und Globus dennoch Unterschiede.

München – Wer schnell einen deftigen Snack auf die Hand möchte, holt sich womöglich etwas an der heißen Theke. Die gibt es inzwischen in fast jedem Supermarkt, zum Beispiel bei Rewe und Edeka. Ein Vergleich zwischen zwei anderen Supermärkten führte jetzt jedoch zu ein paar kleinen Seitenhieben gegen Kaufland auf der Social-Media-Plattform X (früher Twitter). Ein User teilte dort zwei Bilder einer Leberkassemmel: Eine hatte er demnach bei Kaufland erworben, die andere bei Globus. Doch beide Snacks unterscheiden sich deutlich in der Größe.

Im Vergleich mit Globus verliert der Kaufland-Leberkassemmel laut Social Media haushoch

Über dem Post schreibt der User kurz „Kaufland (erstes Bild) vs. Globus (zweites Bild).“ Mehr muss dazu auch nicht geschrieben werden, denn der Unterschied ist klar sichtbar – eine Semmel enthält ein größeres, viel dickeres Stück Leberkas. Laut den Kommentaren unterscheiden sich die beiden auch im Preis stark voneinander.

„Kaufland 2 Euro + 30 Cent für Senf. Globus 1 Euro mit alles“, kommentiert der Nutzer belustigt. Mit seiner Erfahrung scheint der Ersteller des Posts nicht allein zu sein, die Leberkassemmeln von Globus wurden schon als „saftiger Bremsklotz“ gerühmt.

Auf seinen Kommentar antwortet ihm ein anderer Nutzer: „Hä was, 1 Euro? Das geht nicht, Brudi, was für Fleisch war das?“ Auch bei Kaufland zeigte sich ein Kunde bereits enttäuscht aufgrund von Fleisch, erhielt dafür jedoch selbst Kritik.

Leberkassemmel bei Globus: „In meiner Gegend gibt es leider kein Globus. Ich weine täglich“

Eine weitere Antwort auf den Kommentar fällt etwas scherzhafter auf: „In meiner Gegend gibt es leider kein Globus. Ich weine täglich.“ Auch ein andere User schreibt eher scherzhaft: „Warum verkaufen die schon abgebissene Brötchen?“

Wie es zu den Unterschieden kommen kann, fragt sich ein anderer X-Nutzer und schreibt: „Anständige Metzger oder Fleischverkäufer fragen nach der Dicke. Unerhört.“

Nicht das erste Mal, dass ein Leberkas für Schlagzeilen sorgt, erst vor kurzem sorgte ein Werbeplakat mit einem Leberkas-Vorschlag für Verwirrung.