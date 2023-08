Skuriller Kaufland-Aufschnitt: „Falls jemand nix essen will“

Von: Kilian Bäuml

Ein Video einer leeren Aufschnitt-Packung bei Kaufland erheitert das Internet. Ist das die „neue light Version“ oder warum wurde der Inhalt weggelassen?

München – In den vergangenen Jahren wurden in vielen Supermärkten die Preise erhöht, zudem tricksten einige Marken-Hersteller mit versteckten Preiserhöhungen, um den Gewinn noch zusätzlich zu erhöhen. Dazu wird die Menge reduziert, der Preis bleibt jedoch gleich. Oft ist die Packung dann doppelt so groß wie der Inhalt. Doch warum überhaupt einen Inhalt verkaufen? Vielleicht geht es auch ohne – Eine Frau hat beim Einkauf in einer Kaufland-Filiale jetzt eine vollkommen leere Packung Hähnchenbrust gefunden.

Leere Aufschnitt-Packung amüsiert das Netz: „Wenn du bei Kaufland bist und dann das siehst“

In einem kurzen Video auf der Social-Media-Plattform TikTok hat die Einkäuferin das Video veröffentlicht. Eine Stimme aus dem Off kommentiert: „Wenn du bei Kaufland bist und dann das siehst.“ Die Frau im Video selbst kommentiert ihren skurrilen Fund schlicht mit „Hä?!“ und schreibt in die Bildunterschrift „Inflation kickt anders.“

TikTok amüsiert sich über die leere Aufschnitt-Packung bei Kaufland: „Du musst mir nichts mitbringen“

Auch die TikTok-Nutzer sind verwirrt, zeigen sich in den Kommentaren jedoch überwiegend amüsiert von der leeren Packung. So witzelt es in den Kommentaren zwischen lachenden Smileys „du musst mir nichts mitbringen“ oder „Die neue „light“ Version.“ Eine weitere Person schreibt: „Falls jemand nix essen will oder einfach nix im Kühlschrank haben will.“

Andere scherzen über die Inflation als Grund für die leere Packung, eine Person kommentiert: „Der Preis bleibt nur der Inhalt nicht.“ In anderen Kommentaren heißt es unter anderem, „also wirklich immer weniger in der Verpackung“ oder „man spart wo man kann.“ Eine andere Person sieht sich schon als Pechvogel in einer solchen Situation und schreibt „ich wäre bestimmt die, der das zu hause aufgefallen wäre.“

Des Rätsels Lösung? Was hinter der leeren Aufschnitt-Packung bei Kaufland stecken könnte

Eine Person hat jedoch auch eine mögliche Antwort für die leere Packung bei Kaufland parat: „Das sind Platzhalter damit auch Aushilfen wissen wo was rein kommt.“ Das klingt sinnvoll, immerhin können auch die Angestellten im Supermarkt bei der großen Auswahl mal durcheinanderkommen. Und falls die leere Packung doch unabsichtlich in den Kaufland-Markt kam, zeigt sich zumindest eine Nutzerin nachsichtig und schreibt: „Passiert. Auch Maschinen machen Fehler.“

Während leere Packungen vermutlich nur die wenigsten auf dem Supermarkt kennen, ist der Anblick leerer Regale beim Einkaufen oft schon gewohnt. Dazu kommt es aktuell vor allem wegen Preis-Streits zwischen den Marken-Herstellern und Supermärkten.