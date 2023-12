Miese Abzocke: Eine SMS reichte – Konto und Sparbuch von Mann leergeräumt

Von: Carmen Mörwald

Ein 52-Jähriger wird Opfer eines Betrugs und verliert gleich mehrere Tausend Euro. Sein Erspartes befindet sich nun auf mehreren ausländischen Konten.

Hermagor – Niemand glaubt, dass es einen selbst trifft, bis es dann wirklich passiert: So erging es vermutlich auch einem 52-jährigen Mann aus dem Bezirk Hermagor in Österreich. Eine simple Betrugsmasche kam ihm nichtsahnend teuer zu stehen. Er verlor mehrere Tausend Euro an Betrüger – und das mit einer einzigen SMS. Ähnlich erging es auch einer Sparkassen-Kundin, welche ein vermeintlicher Mitarbeiter der Bank um ihr Geld brachte.

Auf miese Bank-Betrugsmasche hereingefallen: Konto und Sparbuch geplündert

Laut der Polizei Kärnten erhielt der 52-Jährige am Donnerstag (14. Dezember) gegen 18 Uhr eine SMS auf sein Smartphone. Darin wurde er aufgefordert, einem Link zu folgen, um sein Online-Banking „neu zu autorisieren“. Auf einer Phishing-Seite gab er demnach seine Zugangsdaten ein, wodurch es den bislang unbekannten Tätern möglich war, auf das Konto des Mannes zuzugreifen.

Es geht oft schneller als gedacht: Betrüger räumen das Konto durch eine SMS leer. (Symbolfoto) © IMAGO / Westend61

Mann wird Opfer von Betrugsmasche: Konto-Sperre verhindert weitere Überweisungen

„In der Folge führten diese innerhalb von kurzer Zeit sieben Überweisungen mit einer Gesamthöhe von mehreren Tausend Euro durch“, heißt es in der Meldung der Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die Zahlungen auf einem österreichischen sowie drei irischen Konten eingegangen sind. Weitere Überweisungen seien vom Opfer durch eine Sperre des Kontos verhindert worden.

Opfer von Betrug geworden? Schnelles Handeln ist entscheidend Jetzt bloß den kühlen Kopf bewahren: Wer Opfer eines Betrugs im Internet wurde, sollte dies unverzüglich bei der Polizei oder einer Verbraucherschutzorganisation melden. Oft ist es sinnvoll, beide Institutionen zu kontaktieren, da sie auf unterschiedliche Weise helfen können. Ist das eigene Konto vom Betrug betroffen, sollte die Bank- oder Kreditkarte unter der kostenfreien Telefonnummer 116 116 gesperrt werden, informiert die Bundespolizei. Falls unerlaubt Geld per Lastschrift oder Überweisung eingezogen wurde, sollte sofort die Hausbank kontaktiert werden.

Den Betrügern gelang es außerdem, an das Geld auf dem Sparbuch des Mannes zu kommen. Da dieses mit dem Konto verbunden war, konnten sie mehrere Tausend Euro auf das Gehaltskonto des Opfers umbuchen. So wurden weitere unautorisierte Überweisungen durchgeführt. Da Betrüger meist professionell arbeiten, ist es ungewiss, ob der 52-Jährige das Geld wiedersieht. (cln)