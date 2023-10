Trick funktioniert auch bei WhatsApp: Das passiert, wenn Sie die Leertaste gedrückt halten

Tippfehler kosten besonders auf dem Smartphone Nerven. Doch mit einem Trick gelangen Sie ganz einfach an die richtige Stelle.

Kassel – Sich auf dem Smartphone zu vertippen, ist ärgerlich. Besonders in Zeiten, in denen die Kommunikation in vielen Fällen auf WhatsApp und Co. beschränkt ist und Nachrichten schon einmal mehrere Absätze umfassen, sind Tippfehler besonders zeitraubend. Auch wenn man an einer Stelle nochmals Text hinzufügen will, steht man vor einem Problem.

Viele versuchen dann genau an die Stelle auf dem Handy-Bildschirm zu gelangen, an der sich der Fehler befindet. Doch das ist mühsame Feinstarbeit. In manchen Fällen ist es dann sogar einfacher, ganze Passagen noch einmal zu löschen, als an die besagte Stelle zu gelangen. Doch es gibt einen Trick, der nicht nur bei WhatsaApp viele Nerven spart.

Trick bei WhatsApp und Co. – Leertaste gedrückt halten spart viel Zeit

Denn viele Smartphones haben eine Funktion, mit der im geschriebenen Text navigiert werden kann. Auf die Art und Weise gelangen Sie blitzschnell an die angestrebte Stelle und können den Fehler ausbessern oder klärende Einschübe hinzufügen. Hierfür brauchen Sie weder zusätzliche Apps, noch muss in den meisten Fällen etwas in den Einstellungen angepasst werden. Und so einfach geht’s:

Leertaste im Tastaturfeld gedrückt halten Währenddessen in die Richtung fahren, in der sich der Fehler befindet Leertaste loslassen und Fehler blitzschnell ausbessern

Trick mit der Leertaste auf dem Smartphone spart zwar Zeit – hat aber einen Haken

Doch wie so vieles im Leben hat auch dieser nützliche Tipp einen kleinen Haken. Denn: Auf manchen Smartphones kann man über sehr langes gedrückt halten der Leertaste bei WhatsApp beispielsweise die Tastatursprache ändern. Diese Funktion lässt sich aber bei den meisten Handys ein- und auch ausschalten. Apropos WhatsApp, mit einer Funktion können Sie hier ganz einfach steuern, ob jemand sieht, dass Sie gerade online sind.