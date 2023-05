Kunde witzelt bei Blick auf Supermarkt-Regal: „Oha, Rewe ist einfach offen linksradikal“

Von: Kai Hartwig

Die Klima-Kleber der „Letzten Generation“ sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Ein Rewe-Kunde stellte beim Anblick eines Regals eine steile These auf.

München – In den Regalen von Supermärkten und Discountern finden sich viele verschiedene Produkte. Die angebotenen Waren von bekannten Ketten wie Rewe, Edeka, Kaufland, Aldi, Lidl, Penny oder Netto lassen zumeist keine Kundenwünsche offen. Normalerweise ist für jeden etwas dabei.

Rewe-Kunde macht bei Blick auf Supermarkt-Regal Klima-Kleber-Witz – „Einfach offen linksradikal“

Doch in einer Rewe-Filiale machte ein Kunde nun eine Entdeckung, die ihn zu einer gewagten These veranlasste. Auf Twitter veröffentlichte er ein Foto des Supermarkt-Regals und schrieb dazu: „Oha, Rewe ist einfach offen linksradikal!“ Der Schnapsschuss aus der Filiale der Supermarktkette zeigt mehrere Klebstoff-Produkte verschiedener Hersteller. Mit seinem wohl nicht ganz ernstgemeinten Tweet spielte der Rewe-Kunde offensichtlich auf die Razzia bei den Klima-Klebern der Gruppe „Letzte Generation“ an. Am Mittwoch (24. Mai) wurden bundesweit mehrere Räumlichkeiten der Klimaaktivisten durchsucht.

Ein Rewe-Kunde veröffentlichte diesen Tweet und scherzte damit über Klima-Kleber. © Screenshot / Twitter.com

Die Mitglieder der „Letzten Generation“ gerieten in der jüngsten Vergangenheit immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Aktivisten der Gruppe klebten sich regelmäßig auf Straßen fest, um auf Missstände bei der Bekämpfung des Klimawandels aufmerksam zu machen. Das so verursachte Verkehrschaos kam bei Autofahrern nicht selten schlecht an, auch Übergriffe auf die Klima-Kleber waren teilweise die Folge. Zu den Razzien in ganz Deutschland entschlossen sich Polizei und Staatsanwaltschaft, da der „Letzten Generation“ vorgeworfen wird, eine kriminelle Vereinigung zu bilden bzw. diese zu unterstützen. Die Klimaaktivisten bestreiten vehement, kriminell zu sein.

Rewe-Regal voller Kleber: „Bald kommt die Razzia wegen Unterstützung rechtswidriger Organisationen“

Derweil wurde der Kleber-Scherz auf Kosten von Rewe von einigen anderen Twitter-Usern dankbar aufgenommen. „Also mit den dort gezeigten Klebstoffen kann sich niemand irgendwo festkleben“, scherzte einer: „Höchstens mit dem Kraftkleber, aber der hat eine lange Trockenzeit.“ Ein weiterer Nutzer befand belustigt: „Hahaha, bald kommt die Razzia wegen Unterstützung rechtswidriger Organisationen.“ Ähnlichen Humor bewies ein anderer Twitter-User: „Ich bin Mitglied einer terroristischen Vereinigung“, kommentierte er scherzhaft. Der Grund: „Kaufe meine Chips bei Rewe.“

Dieses Regal in einem Rewe-Supermarkt mit Kleber-Produkten veranlasste einen Kunden zu einer steilen und nicht ganz ernst gemeinten These. © Screenshot / Twitter.com

Auch an anderer Stelle wurde das Kleber-Regal bei Rewe ironisch kommentiert. „Sogenanntes Waffenlager“, hieß es dort. Oder auch: „Drei Jahre Haft für Rewe, Beteiligung an krimineller Vereinigung, jedes Rewe-Sortiment landet bald in Asservatenkammer.“ Ob die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ den Rewe-Fund und die Kommentare der Twitter-Gemeinde auch so lustig finden, ist allerdings zu bezweifeln.

Ebenfalls nicht zum Lachen zumute war kürzlich einem anderen Rewe-Kunden, der einen Ekelfund in einem Fisch machte. Auch ein Kaufland-Kunde fand in einer Bratwurst des Supermarktes eine unappetitliche Zutat. (kh)