„Achtung! Lidl lässt seine Kunden abzocken“: Kundin wütet über neue Parkplatz-Praktik

Von: Robin Dittrich

Auf dem Supermarkt-Parkplatz gibt es in der Regel eine Höchstparkdauer. Wird die überschritten, kann es teuer werden – eine Lidl-Kundin spricht von Abzocke.

München – Wer im Supermarkt einkaufen geht, stellt sein Auto in der Regel auf dem dazugehörigen Parkplatz ab. Dort dürfen Verbraucher in der Regel zwischen einer und zwei Stunden während des Einkaufens parken. Wird diese Zeit überschritten, kann es teuer werden.

Kostspieliger Supermarkt-Besuch: Überschreiten der Parkdauer wird teuer

Ein Bußgeld für zu schnelles Fahren dürften die meisten Autofahrer akzeptieren. Das Knöllchen fürs zu lange Parken auf Supermarkt-Parkplätzen ist da sicherlich schon schwerer zu schlucken. Bei Lidl beträgt die Höchstparkdauer überwiegend zwischen 60 und 90 Minuten. Die Einhaltung der Park-Regeln kontrolliert Lidl dabei nicht selbst, das „haben wir auf darauf spezialisierte Unternehmen übertragen“, wie der Discounter schreibt. Eines dieser Unternehmen ist Parkdepot, die sogar teils auf Systeme mit Kennzeichenerkennung und ohne Parkscheibe setzen.

„Abzocke!“: Findet eine Lidl-Kundin, die zu lange auf dem Parkplatz des Discounters stand und 25 Euro zahlen musste. © Screenshot/Facebook

Eine Lidl-Kundin zeigte sich jetzt überaus verärgert über die Durchsetzung von Strafen bei einer Überziehung der Höchstparkdauer: „Achtung! Lidl lässt seine Kunden von Parkdepot abzocken!“, schrieb sie auf Facebook. Ihr Problem: Da sie die Höchstparkdauer von 60 Minuten deutlich überschritt, wurde eine Vertragsstrafe von 25 Euro fällig – sie parkte nach eigenen Angaben 42 Minuten zu lange auf dem Parkplatz. Für sie „ist der Preis nicht verhältnismäßig, wenn man zum Beispiel die Preise in Parkhäusern bedenkt.“ Auch eine Lidl-Aktion über Ostern ging nach hinten los.

Ist das Bußgeld auf einem Supermarkt-Parkplatz rechtens?

Wie die Lidl-Kundin auf Facebook weiter angab, reichen 60 Minuten aus ihrer Sicht häufig nicht für einen Einkauf. „Für einen Großeinkauf mit Kindern, Vergleichen der Preise, Betrachtung der Sonderangebote und auch für ältere Menschen sind 60 Minuten zu kurz.“ Sie kann nicht verstehen, was Lidl sich davon verspricht: „Das schafft keinen Mehrwert für Kunden.“ Wie sie abschließend schrieb, wird jetzt ein klarer Schlussstrich gezogen: „Mich hat Lidl als Kundin verloren. Überdenkt doch bitte, ob die Vermietung der Parkplätze an Abzocker notwendig und kinderfreundlich ist.“

Wer die Höchstparkdauer auf dem Supermarkt-Parkplatz überschreitet, muss mit hohen Strafen rechnen. © Arnulf Hettrich/Imago (Symbolbild)

Neben Knöllchen für das zu lange Parken gehen einige mit der Überwachung des Parkplatzes beauftragte Firmen sogar so weit, dass sie Autos abschleppen lassen. Wie unter anderem der ADAC schreibt, sind Bußgelder sowie das Abschleppen rechtens. Wer auf dem Kundenparkplatz parkt, schließt stillschweigend einen Vertrag mit dem Eigentümer ab. Die Bedingungen zum dortigen Parken stehen in der Regel auf dem gleichen Schild, auf dem auch die Höchstparkdauer zu erkennen ist. Alles legal, aber nicht unbedingt eine Freude für die Kunden.

Wie der ADAC hinweist, sind lediglich Strafgebühren für das Falschparken zulässig. Inkassogebühren und Anwaltskosten sind demnach nur vertretbar, wenn sich der Falschparker weigert, die Strafzahlung zu akzeptieren und so in Verzug gerät. Zahlen Verbraucher die Bußgelder nicht, drohen also deutlich höhere Kosten. Auch die sich beschwerende Lidl-Kundin erkannte an, dass „das Vorgehen dort rechtlich in Ordnung ist.“ Nicht nur bei Lidl gibt es Probleme auf dem Parkplatz: Auch bei Edeka werden Strafen an Falschparker verteilt.