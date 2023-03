Zahlreiche neue Lidl-Filialen: Discounter plant im Norden über 60 neue Läden

Konkurrent zieht sich zurück

Aldi zieht sich aus Dänemark zurück, Konkurrent Lidl will weiter im Land expandieren. Der Discounter plant Dutzende neue Filialen im Norden zu eröffnen.

Hamburg - Discounter Lidl hat viel vor und will gen Norden expandieren. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen in Dänemark mehr als 60 neue Läden zu eröffnen. Das zumindest kündigte Jens Stratmann, Chef von Lidl-Dänemark, laut einem am Montag (7. März) veröffentlichten Bericht der dänischen Zeitung Finans an. Bislang gibt es 139 Filialen in Dänemark, doch das Ziel sei es, die Marke von über 200 dänischen Lidl-Filialen zu übersteigen. Das Unternehmen bestätigte die Angaben der Zeitung auf dpa-Anfrage.

Lidl breitet sich in Dänemark aus – Aldi zieht sich zurück

Lidl kommt – und Aldi geht. Discounter Aldi hatte im Dezember 2022 angekündigt, sich nach rund 45 Jahren aus Dänemark zurückzuziehen. Über die Hälfte der 188 Aldi-Filialen werden vom Konkurrenten Rema 1000 übernommen, wenn die Wettbewerbsbehörden zugestimmt haben. Lidl übernimmt dem Finans-Bericht nach vier Filialen und vier von Aldi begonnene Bauprojekte. Unter den Supermarktbetreibern in Dänemark gibt es noch mehr Bewegungen. Lebensmittelkonzern Coop ist aktuell wohl dabei, die drei Filialisten Kvickly, SuperBrugsen und Irma unter einem Dach namens Coop zusammenzuführen.

Lidl plant neue Filialen, macht weiter in Bio und verlangt mehr beim Lieferdienst

Hierzulande gibt es immer wieder Neuigkeiten vom Discounter. So hat Lidl die Zusammenarbeit mit Bioland Stiftung um weitere drei Jahre verlängert. „Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist ein strategisches Fokusthema in der Lidl-Nachhaltigkeitsstrategie“, heißt es. Das Unternehmen will die Forschung und Entwicklung der Stiftung weiterhin finanziell fördern.

Weniger gut dagegen kommt eine Teuerung an, die die Kundschaft direkt betrifft. Schon länger bietet Lidl einen Lieferdienst für die Online-Bestellungen an. Zusätzlich zu den Kosten der einzelnen Produkte kamen bisher für jede Bestellung Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro. Wegen der steigenden Preise und der Inflation stieg der Preis für die Versandkosten um einen Euro auf 5,95 Euro. Eher zum Unmut der Kundschaft. Auch in Sachen Bargeldzahlung müssen Lidl-Kunden sich umstellen.

