Extremer Preis für Tomaten macht Kunden „Angst“ und lässt ihn kuriose Hoffnung aussprechen

Von: Anna Lorenz

Teilen

Wer zum Ende eines Einkaufs zur Kasse gebeten wird, dem vergeht gegenwärtig des Öfteren das Lachen. Dass der Bon sogar Satirikern „langsam Angst“ macht, zeigt ein aktueller Twitter-Post.

Lingen – Das Umrechnen von Euro in D-Mark war zu Zeiten der Währungsreform gang und gäbe. Mittlerweile vollziehen diesen Gedankengang, bei dem der Preis in der Regel mal zwei genommen wird, nur noch wenige Bundesbürger – und das ist vielleicht auch besser für die Nerven. Wer nämlich die aktuellen Preissteigerungen in Supermarkt oder Discounter beobachtet, muss häufig beim Anblick des Kassenzettels schon genug schlucken. So erging es nun auch dem Betreiber eines Accounts für „Twittersatire“, der statuiert: „Lidl, langsam bekomme sogar ich Angst.“

Lidl: Kassenzettel mit exorbitantem Tomatenpreis aufgetaucht

Was dem Nutzer das Lachen vergehen lässt, wird klar, sobald man einen Blick auf den Bon wirft, der offenbar aus einer Lidl-Filiale im niedersächsischen Lingen stammt. Hier hat der User Tomaten erworben, seiner Aussage nach „ein paar winzige“ Stück. Unterm Strich stehen dafür allerdings 5,08 Euro – der Kilopreis beträgt 12,90 Euro. Allen Umrechnern dürfte das Ausmaß der gegenwärtigen Inflation damit noch deutlicher vor Augen stehen, denn in D-Mark zahlt man bei Lidl 25,80 DM für ein Kilogramm Tomaten!

Lidl verkauft Tomaten für knapp 13 Euro pro Kilo – Selbst Satiriker vergeht das Lachen

Eine durchschnittliche Strauchtomate bringt es laut der Ernährungsplattform eat smarter auf 113 Gramm – und würde somit bei diesem Kilopreis knapp 1,46 Euro (oder eben 2,92 DM) kosten. Für eine gewöhnliche Tomate, so die Meinung des Twitter-Users schlichtweg exorbitant teuer. „Ich hoffe, die sind handverlesen von Topmanagern und haben Abitur!“, so der bittere Kommentar des Nutzers, der zumindest versucht, der angespannten Situation noch etwas Witziges abzugewinnen.

Lesen Sie hier: Lidl: Sichert der Discounter Fleisch nun sogar mit einer Diebstahl-Sperre?

Ansonsten nämlich habe „nicht viel gefehlt und [er] hätte [s]eine Bankberaterin anrufen müssen, ob die [s]ein Kartenlimit erhöhen können.“ Sich den Humor zu behalten, ist in Zeiten wie den aktuellen sicher wichtig – dass er sich mit dem Multiplikator zwei aber ebenfalls verdoppelt, leider nicht anzunehmen.