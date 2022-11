Lidl verkauft Pfannkuchen – oder sind es doch Berliner? Streit um Produktnamen entfacht

Teilen

Berliner oder Pfannkuchen? Die richtige Antwort hängt von der Region in Deutschland ab. Bayern sind sich einig: Das Gebäck heißt „Krapfen“. © -Paufi - /Twitter @Paufi93

Ein Schild an einem Gebäckstück bei Lidl entfachte am Mittwoch Diskussionen auf Twitter. Streitpunkt war die offenbar kontroverse Frage: Heißt es nun Pfannkuchen, Berliner oder Krapfen?

Berlin - Selbst über Süßwaren lässt sich offenbar kontrovers diskutieren. Auf Twitter entbrannte am Mittwoch ein Ringen um den korrekten Produktnamen eines beliebten Gebäcks. Auslöser war offenbar ein Schild in der Backabteilung des Lidl-Discounters. Heißt es nun Pfannkuchen oder Berliner – oder doch eher Krapfen?

Lidl-Schild löst Diskussionen aus: Pfannkuchen oder Berliner?

Am Mittwoch teilte ein Twitter-Nutzer ein Foto aus einer Lidl-Filiale. Darauf zu sehen: Gebäck. Kontrovers daran war nicht die Süßware selbst, sondern das dazugehörige Schild. „Jetzt macht Lidl das schon falsch, das sind Pfannkuchen und keine Berliner“, schrieb der Nutzer dazu – und eine Diskussion entbrannte.

„Wo sind denn da Pfannkuchen?“, fragte ein Nutzer höflich und erhielt prompt Unterstützung: „Bei uns sind das Berliner“, pflichtete ein anderer User bei. „Pfannkuchen? Selten sowas Dummes gehört. BERLINER“, lautete ein weiterer offenbar emotionaler Kommentar. Doch auch kreative Vorschläge waren zu lesen „Das sind Kreppel!“, hieß es von anderer Stelle, was direkt als „Kriegserklärung“ gewertet wurde. So richtig einig wurden sich die Parteien am Ende nicht. „Immer wieder ein Spaß“, resümierte indes der Twitter-Nutzer, der das Foto anfangs teilte, erfreut – die „Kontroverse“ hatte er offenbar bewusst herbeigeführt. Doch wie heißt das Gebäck nun wirklich?

Berliner oder Pfannkuchen? So lautet die korrekte Bezeichnung

„Des san Krapfen zefix!“, hatte sich auch ein Bayer in die Diskussion eingemischt und lag damit nicht falsch. Denn wie die Süßware korrekt heißt, kommt schlicht auf die Region an. Vor allem in Westdeutschland heißt es Berliner, allerdings haben die Bayern und Hessen ihre eigene Bezeichnung. Hessen verspeisen Kreppel oder Kräppel, während Bayern und Österreicher Krapfen essen. Pfannkuchen heißt das Gebäck eher in Ostdeutschland, wobei Mecklenburg ausgenommen ist. Und um die Verwirrung perfekt zu machen, nennen die Bewohner Berlins den Krapfen nicht Berliner, sondern Pfannkuchen.

Der Begriff Krapfen hat allerdings einen klaren Vorteil: Das Wort ist ziemlich unmissverständlich. Denn Berliner könnten sowohl die Bewohner Berlins als auch die Süßware sein, der Begriff Pfannkuchen könnte mit den Crêpes-ähnlichen Fladen verwechselt werden. Wie wichtig eine eindeutige Bezeichnung ist, zeigt spätestens die Schlagzeile „Hesse isst Berliner auf“, die den Mordfall des Kannibalen von Rotenburg betitelte – und nicht etwa einen unverfänglichen Bericht aus einer Bäckerei. Die größte Nachrichtenagentur Deutschlands dpa jedenfalls legt sich in ihren Mitteilungen auf das unmissverständliche Wort Krapfen fest. So geschehen in einem Bericht vom Oktober über eine Polizei-Kontrolle in einem Zug aus Tschechien, wo Grenzbeamte in Oberfranken Crystal Meth im Krapfen eines 33-Jährigen fanden. Nicht in einem Berliner.