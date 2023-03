Lidl-Kunde entdeckt Schoko-Donut in Backwaren-Abteilung, der niemals gekauft wird

Von: Kai Hartwig

Diesen Donut fand ein Lidl-Kunde in einer Filiale. © Screenshot / Twitter.com

Frischwaren gibt es bei Discountern und Supermärkten reichlich. Ein Lidl-Kunde steuerte die Backwaren-Abteilung an. Doch da verging ihm der Appetit.

München – Wer in den Supermarkt oder Discounter geht, findet dort in den Regalen viele Produkte. Die bekannten Unternehmen wie Edeka, Kaufland, Penny, Aldi oder Lidl bieten längst auch in vielen Filialen frische Backwaren an. In verschiedenen Fächern finden sich dort unterschiedliche Brote, Semmeln oder andere Lebensmittel.

Lidl-Kunde findet in Backwaren-Abteilung abgebissenen Schoko-Donut – „Kauf ich auf keinen Fall“

Ein Lidl-Kunde wollte sich nun offenbar einen süßen Snack in der Filiale seiner Wahl gönnen. Doch als er das passende Regalfach der Backwaren-Ecke gefunden hatte, verging ihm offenbar der Appetit gründlich. Auf Twitter veröffentlichte er ein Foto, dass den Blick auf das Backwaren-Fach zeigt. Dazu schrieb er: „Donut bei Lidl Maximum eine 5/10. Kauf ich auf keinen Fall.“

Bei diesem Donut in einer Lidl-Filiale fehlte etwas. © Screenshot/Twitter.com

Diese Entscheidung erschien mehr als verständlich. Denn, der mit Schokolade überzogene Donut war nicht mehr gänzlich frisch. Es fehlt ein gutes Stück des süßen Gebäcks – ganz offensichtlich hatte ein Kunde der Lidl-Filiale herzhaft in den Donut hineingebissen, diesen aber anschließend wieder ins Fach zurückgelegt.

„Vorher nen Biss vom Baguette wär böse gekommen“, kommentierte ein Twitter-User. Das daneben liegende Baguette war wohl völlig unberührt, auch wenn man es nicht in voller Größe erkennen konnte. Ebenso ein Krapfen, der unter dem angebissenen Donut lag. „Probier ich beim nächsten mal, danke für deine Kritik“, antwortete der Verfasser des Tweets ironisch.

„Also ich werde niemals in meinem Leben irgendwas eine 10 von 10 geben, aber dieser Donut ist auf jeden Fall ne 10/10“, witzelte ein anderer derweil. „Aber bei Apple meckert keiner?“, fragte ein weiterer Nutzer scherzhaft in die Runde. Damit spielte er auf das weltberühmte Firmenlogo des Unternehmens an, welches einen angebissenen Apfel zeigt.

Angeknabberter Donut inspiriert Twitter-User – doch sein Fake-Foto-Versuch wird entlarvt

Nun wollte ein weiterer User die Geschichte weiter spinnen. Er präsentierte ein neues Foto, das dem ursprünglichen Bild des Lidl-Kunden sehr nah kam. „Krapfen hat auch nicht geschmeckt“, schrieb er dazu. Nun war nicht nur der Schoko-Donut angebissen – sondern auch der Krapfen.

Ein Twitter-User sorgte mit diesem bearbeiteten Foto für Belustigung. © Screenshot / Twitter.com

Doch so leicht fielen die anderen Twitter-Nutzer auf diesen Foto-Scherz nicht herein. „Gute Photoshop-Skills“, erwiderte einer. In der Tat schien hier mit einem Bildbearbeitungsprogramm nachgeholfen worden zu sein. Dagegen war der Ekelfund eines Kaufland-Kunden kürzlich vollkommen real.