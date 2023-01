„Was ist in diesem Land los?“: Lidl-Kunde zeigt Burger mit Diebstahlsicherung

Von: Patrick Huljina

Ein Lidl-Kunde machte in seiner Filiale eine ungewöhnliche Entdeckung: diebstahlgesicherte Burger. Der Fund sorgte auf Twitter für Diskussionen.

München - In den vergangenen Monaten gab es für Verbraucher viele Neuerungen in den Supermärkten und Discountern. Die Preise sind teilweise deutlich angestiegen. Aldi setzt in Zukunft auf ein neues Kassenkonzept – und auch sonst plant der Discounter weitere Änderungen in 2023. Auch Lidl hat Veränderungen angekündigt: Künftig soll Werbung für ungesunde Kindernahrung verbannt werden. Ein Lidl-Kunde machte nun eine weitere, eher ungewöhnliche Entdeckung.

„Was ist in diesem Land los?“: Lidl-Kunde zeigt Burger mit Diebstahlsicherung

„Sag mal... Was ist los in diesem Land?“, fragte ein Nutzer auf Twitter, offensichtlich sehr verwundert. „Die ultragesunden Lidl-Hamburger haben eine Diebstahlsicherung???“, fuhr der Lidl-Kunde fort. Dazu teilte er zwei Bilder des abgepackten Produkts. Auf dem ersten Foto ist eine Packung mit sechs Cheeseburgern zu sehen.

Auf dem zweiten Bild ist dann tatsächlich eine Diebstahlsicherung zu erkennen. „Gesicherter Artikel“, kann man auf dem gelben Etikett lesen. Darüber hinaus ist ein Schloss abgebildet und der Zusatz, das Etikett vor dem Erhitzen zu entfernen.

Twitter-User vermuten Grund für gesicherte Burger: „Wird alles geklaut, was nur geht“

In den Kommentaren unter dem Tweet ist man ebenfalls verwundert über die gesicherten Burger. „Was kostet das Zeug?“, fragte eine Nutzerin. Der Verfasser des Tweets klärte auf: „5,99 Euro. Das geht in Ordnung.“ Ein ungewöhnlich hoher Preis ist also offensichtlich nicht der Grund für die Diebstahlsicherung.

Ein User äußerte seine Vermutung für den Sicherungsgrund. „Es wird alles geklaut, was nur geht“, schrieb er. Viele weitere Kommentare gingen in eine ähnliche Richtung. Ein anderer Verbraucher berichtete von seinen Erfahrungen in einer Netto-Filiale. „Die hatten Sicherungen auf Deo-Flaschen“, erklärte er.

Es sind nicht die ersten Supermarkt-Funde dieser Art. Bereits im Sommer entdeckten Verbraucher bei Lidl Steaks mit Diebstahlsicherung. Auch das Lidl-Hackfleisch wurde mit einem entsprechenden Etikett gesichert – im Netz sorgte das für Furore. Ebenso wie das kuriose Foto eines britischen Aldi-Kunden: Er entdeckte Käse mit einer Diebstahlsicherung. (ph)