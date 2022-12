„Hu***ensöhne!“: Lidl-Kunde merkt beim Anblick von Adventskalender sofort, dass er in Gelsenkirchen ist

Von: Momir Takac

In einer Lidl-Filiale in Gelsenkirchen kann man BVB-Adventskalender kaufen. © Twitter.com/Screenshot

Ein Kunde geht bei Lidl einkaufen und weiß beim Anblick eines Fußball-Fanartikels sofort, dass er sich in Gelsenkirchen befindet.

Gelsenkirchen - Wenn man einen Discounter oder Supermarkt betritt, weiß man eigentlich sofort, in welchem Laden man steht. Oft erkennt man es am Outfit der Mitarbeiter oder an den Farben im Verkaufsraum. Bei Netto und Lidl etwa sticht die Farbe gelb hervor.

Bemerkenswert ist es, wenn man nicht nur erkennt, in welchem Supermarkt man sich befindet, sondern auch wo er sich befindet, also in welchem Ort. Da braucht es dann schon ganz spezielle Merkmale und Hinweise. So einen gibt es etwa in einem Lidl in Nordrhein-Westfalen.

Lidl verkauft Borussia-Dortmund-Adventskalender mit verdächtigem Aufkleber

Ein Kunde fotografierte einen Fußball-Fanartikel ab und teilte das Bild bei Twitter. Dazu stellte er die rhetorische Frage: „Woher wisst ihr, dass ihr bei Lidl in Gelsenkirchen seid?“ Die Antwort liefert bei genauem Hinsehen das Bild selbst. Der Fanartikel ist ein Adventskalender vom Fußballklub Borussia Dortmund, auch BVB genannt.

Darauf klebt ein Aufkleber, der sicher nicht vom Hersteller kommt. Darauf steht nämlich „Hurensöhne“, das „ö“ in Form des BVB-Wappens. Dazu muss man wissen: Der Nutzer ist Fan des in Gelsenkirchen spielenden Vereins FC Schalke 04, und S04 und Borussia Dortmund sind Erzfeinde. Steht das Revierderby an, sind Fans und Menschen in der Region in Aufruhr.

Fan-Aufkleber macht deutlich, in welcher Lidl-Filiale BVB-Artikel verkauft werden

Auch wenn die Benutzung des Schimpfwortes „Hurensohn“ in Deutschland den Tatbestand der Beleidigung erfüllen und strafrechtlich verfolgt werden kann, wird es in Stadien häufig als Schmähgesang verwendet. Besonders gerne stimmen es Fans gegen Borussia Dortmund an, um den Klub zu verunglimpfen.

Die Rivalität der beiden Klubs verdeutlicht eine Antwort auf den Tweet sehr gut. Eine Nutzerin schreibt nämlich: „Das da sowas überhaupt angeboten wird... Frechheit."