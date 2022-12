Sehen Sie es auch? Lidl-Kunde stellt nach Blick auf Packung naheliegende Frage

Von: Marcus Giebel

Teilen

Was da wohl drin ist? Die Käsesticks Maasdamer von Lidl enthalten unter anderem Käse. © Twitter/@zulu9

Verordnungen legen genauestens fest, dank welcher Inhaltsstoffe Lebensmittel sich ihren Namen verdienen. Ein Hinweis auf einer Verpackung lässt einen Lidl-Kunden allerdings verstört zurück.

München – Es gibt Lebensmittel, bei denen man gar nicht wirklich wissen will, was alles drinsteckt. Andererseits sind Informationen zu Inhaltsstoffen schon sehr nützlich – nicht nur für Allergiker. So müssen verarbeitete Nüsse oder Soja zwingend im Zutatenverzeichnis aufgelistet werden, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft informiert.

Auch gegen die Aufnahme von Käse kann der menschliche Körper rebellieren. Es kann also nie schaden, auf die Verarbeitung von Käse hinzuweisen. Ob das auch der Grund dafür war, dass auf einer Packung in einem Supermarkt-Gefrierfach der Schriftzug „Jetzt mit Käse“ groß und breit zu lesen war? Und zwar Rot auf Gelb, wobei der Hintergrund in Käseoptik daherkam – mit angedeuteten Löchern. Ein echter Hingucker.

Eigentlich ein löblicher Service. Doch in diesem Fall reagierte der Kunde etwas verstört. Denn bei dem Produkt, das mit dem XXL-Hinweis auf Käse als Zutat versehen ist, handelt es sich um „Käsesticks Maasdamer“, was via Twitter zu der Frage an Lidl führte: „Ähh, was war denn da vorher drin?“

Video: Die besten Weihnachtsspots 2022 von Lidl, Penny und Aldi

Lidl überrascht mit Hinweis auf Inhaltsstoff: Käsesticks Maasdamer enthalten Käse

Die weitere Beschreibung auf der Packung lautet: „Aus Käse (Maasdamer) und einer Frischkäsezubereitung, gewürzt, geformt, in knuspriger Panade, gegart, frittiert, zum erneuten Backen oder Braten. Mit Wild-Preiselbeer-Dip.“ Nach sechs bis sieben Minuten im vorgeheizten Backofen sind die Käsesticks fertig.

Da bleiben eigentlich keine Fragen offen - außer eben der, was Käsesticks anstelle von Käse enthalten könnten, ohne das Anrecht auf ihren Namen zu verlieren. Vielleicht sollte den Lidl-Kunden aber auch nur ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden – nach dem Motto: Sag‘ cheese!

Sicher ist: Überrascht wird niemand sein, dass diese Käsesticks Käse enthalten. Denn der Hersteller ist zweifelsfrei der Pflicht nachgekommen, dies kenntlich zu machen. Ob Lidl die Frage der Fragen beantwortet, war zunächst nicht klar. (mg)

Eine Lidl-Kundin verliert einen dicken Pfandbon - doch die Kassiererin hebt mit einer Frage ihre Stimmung. Eine andere Kundin hätte nach einem Lidl-Besuch „fast geheult“ - wegen des zu zahlenden Betrags. Derweil ist eine Aldi-Kundin wegen einer Tiefkühl-Gemüsemischung stinksauer.