Lidl-Kunde findet Eidechse in Spinat-Packung ‒ Video zeigt, wie sich das Tier plötzlich bewegt

„Definitiv am Leben“

+ © Screenshot / Twitter.com/jamesbaconmusic Diese scheinbar leblose Eidechse fand ein Lidl-Kunde in seiner Spinatpackung. Doch sie war noch lebendig. © Screenshot / Twitter.com/jamesbaconmusic

Trotz strenger Kontrollen gelangen in Lebensmittel von Supermärkten hin und wieder ungebetene Gäste. Ein Lidl-Kunde fand nun ein Tier in seinem Spinat.

München/London ‒ Wer im Supermarkt oder Discounter einkaufen geht, findet dort zahlreiche Produkte. In den Regalen von Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, Kaufland oder der Konkurrenz ist eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Auch bei den Lebensmitteln gibt es viele unterschiedliche Produkte, mit und ohne Fleisch, je nach Bedarf oder Essgewohnheit.

Ein Lidl-Kunde in Großbritannien wählte derweil eine gesunde Variante aus, als er sich in eine Filiale begab. Der Mann, der seinem Twitter-Profil zufolge in London beheimatet ist, kaufte sich nach eigenen Angaben bei Lidl eine Packung Blattspinat. Das Gemüse wurde von einer Plastik-Verpackung umhüllt, wie man es auch von verzehrfertigen Salatpackungen kennt.

Lidl-Kunde findet Eidechse in Spinat-Packung ‒ Tier bewegt sich noch

Daheim wollte sich der Kunde dann den Blattspinat zubereiten, doch beim Blick auf die Packung traute er seinen Augen nicht. „Danke Lidl für den kleinen Freund, der mit uns heute Morgen gefrühstückt hat“, schrieb er auf Twitter. Zu seinem Tweet fügte er ein kurzes Video und ein Bild hinzu. Beide Aufnahmen wirken echt, auch wenn sich deren Echtheit nicht mit letzter Sicherheit prüfen lässt. Darauf war deutlich zu erkennen, dass sich mitten zwischen den Spinatblättern ein recht großes Tier befand. Genauer gesagt, eine Eidechse. Und die war offenbar noch lebendig.

Auf dem Video sieht man, wie der Lidl-Kunde auf die scheinbar leblose Eidechse zoomt und diese mit dem Zeigefinger anstupst. Das Tier bewegt sich daraufhin. Es hatte offenbar das unfreiwillige einschließen in die Plastikfolie überstanden. Möglicherweise hatten Löcher in der Spinatpackung die überlebensnotwendige Luftzufuhr für die Eidechse gewährleistet.

Update! Not dead, definitely alive and walking around the bag! 😯 what shall we do @LidlGB ? pic.twitter.com/jYjLwpUuHO — James Bacon (@jamesbaconmusic) January 8, 2023

Kunde entdeckt lebende Eidechse in Lidl-Spinat: „Läuft in der Packung herum“

Dennoch wirkte sie verständlicherweise ein wenig benommen auf dem Video. Ein zweiter Clip des Twitter-Users zeigte aber, dass sich das Reptil wohl nach und nach erholte. „Update! Nicht tot, definitiv am Leben und läuft in der Packung herum“, schrieb der Lidl-Kunde zu Video Nummer zwei. „Was sollen wir tun, Lidl?“, fragte er in Richtung des Unternehmens.

Doch bedurfte es in dieser Situation eines Ratschlags von Lidl? Wohl kaum. Es wäre wohl die naheliegendste Lösung gewesen, die Packung einfach zu öffnen und das Tier zu befreien. Dann hätte man es in der Natur aussetzen können, auch ohne Hilfe oder Ratschlag eines Lidl-Mitarbeiters.

Ob der Lidl-Kunde dies auch tat und die Eidechse ihre Gefangenschaft in der Spinatpackung schadlos letztlich überstanden hat, blieb unklar. Eine Reaktion von Lidl zum Eidechsen-Fund im Spinat gab es auch: „Oh no, James“, schrieb eine Mitarbeiterin und bat um persönliche Kontaktaufnahme. Allerdings kommt es auch bei der Konkurrenz ab und an vor, dass sich ein tierischer Gast in einem Lebensmittel findet. Auch ein Edeka-Kunde entdeckte kürzlich in seinem Salat einen ungebetenen Gast.