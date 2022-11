Lidl-Kunde zürnt wegen fragwürdiger Rabatt-Aktion: „Alle Kunden entweder blind oder verrückt?“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Kaum etwas verkauft: Das Baklava-Sonderangebot überzeugte offenbar nicht viele Lidl-Kunden - was am Preis gelegen haben dürfte. © Twitter/@MCK43161909

In einer Lidl-Filiale entdeckt ein Kunde ein Sonderangebot, das Fragen aufwirft. Er wendet sich per Twitter an den Konzern, der den Fehler einräumt. Dennoch folgt eine herbe Enttäuschung.

München - In Inflationszeiten haben Schnäppchenjäger Hochkonjunktur. Auch oder vielleicht gerade in Großbritannien, wo die Preise in diesem Jahr besonders anziehen. Also wird umso genauer auf die Preisschilder geschaut und am Regal der Sonderangebote noch mehr Zeit verbracht als früher.

Beim Besuch einer Lidl-Filiale in England fühlte sich ein Kunde beim Blick auf den Preis jedoch vor den Kopf gestoßen. In einem großen Pappkarton stapelten sich vor ihm Dutzende Pakete mit Baklava. Dabei handelt es sich um ein vor allem in Vorderasien und Südosteuropa beliebtes Gebäck aus Blätter- oder Filoteig, das mit gehackten Walnüssen, Mandeln oder Pistazien gefüllt und in Honig oder Zuckersirup eingelegt wird.

Lidl-Rabatt sorgt für Verwirrung: Baklava um null Cent vergünstigt?

So weit, so köstlich. An der Wand dahinter wurde auch großformatig eine Preissenkung versprochen. Verbunden mit der Aussage: „Wenn es vergriffen ist, ist es vergriffen.“ Die Palette war allerdings noch prall gefüllt. Was mit dem im Grunde nicht existenten Rabatt zusammenhängen könnte. Denn dieser betrug dem Preisschild zufolge exakt null Cent, oder besser: Pence.

Zwar sind darauf die ursprünglich aufgerufenen 2,79 Pfund durchgestrichen, daneben steht jedoch in größeren Zahlen als neuer Preis eben wieder 2,79 Pfund. In die hierzulande gängige Währung umgerechnet macht das derzeit 3,19 Euro.

Lidl-Sonderangebot geht schief: „Hoppala! Da haben wir definitiv ein Chaos angerichtet“

Der Kunde postete einen Schnappschuss des besonderen Sonderangebots auf Twitter und schrieb dazu: „Was für ein Schnäppchen, Lidl. Ist das euer Ernst? Ich denke nicht, dass alle eure Kunden entweder blind oder verrückt sind.“ Doch was steckt hinter dem Null-Cent-Preisnachlass? Sollte etwa angedeutet werden, dass der Preis eigentlich gestiegen wäre und nur dank des Rabatts auf dem bisherigen Niveau gehalten werden konnte?

Der Konzern klärte schnell auf und kommentierte: „Hoppala! Da haben wir definitiv ein Chaos angerichtet.“ Zudem wurde der Kunde gebeten, die Filiale zu nennen damit das „in Ordnung“ gebracht werden könne.

Video: Experten kritisieren - Preise in Supermärkten steigen stärker als Inflation

Lidl und Kunde diskutieren über Preis: Auf direkte Nachfrage folgt die Enttäuschung

Darauf antwortete der Schnäppchenjäger für jeden Twitter-User einsehbar, dass es sich um eine Filiale im Londoner Stadtteil Mitcham handele. Auch die exakte Adresse gab er an. Und schob noch die für ihn wichtige Frage nach: „Also, wie lautet der normale Preis oder der Aktionspreis?“ In einem weiteren Tweet erklärte der Kunde: „Denn ich mag Baklava und hätte gerne welche davon.“

Doch darauf folgte eine herbe Enttäuschung. Denn Lidl teilte ihm kurz und schmerzlos mit: „Der korrekte Preis lautet 2,79 Pfund.“ Als Beweis postete der Konzern den Link zum Baklava-Angebot auf seiner Homepage. Das musste der Kunde wohl erstmal verdauen: Eine weitere Reaktion seinerseits blieb aus. War ihm womöglich der Appetit vergangen? (mg)

Lidl-Verkäuferinnen packen aus, wie man sie zur Weißglut bringt. Weil die Supermarktpreise weiter in die Höhe schießen, üben Experten heftige Kritik. In einer deutschen Lidl-Filiale entdeckte eine Kundin sogar ein Sonderangebot, das höher war als der Normalpreis.