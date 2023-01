„Verblödet und rücksichtslos“: Verhalten von Lidl-Kunden sorgt für Empörung im Netz

Von: Raffaela Maas

Eine Lidl-Kundin konnte ihren Augen kaum glauben, als sie zum Frühstück ein Glas Haselnusscreme öffnete und sie ein ärgerliches Detail bemerkte. Sie beschwerte sich im Netz und bekam Zuspruch von den Usern.

Idar - Die Auswahl an Brotaufstrichen im Supermarkt oder Discounter ist riesig. Im Sortiment von Lidl, Aldi, Rewe und Co. ist fast jedes erdenkliche Produkt vorhanden. Es ist also kein Wunder, dass eine Entscheidung für den passenden Aufstrich einigen Verbrauchern ziemlich schwerfällt. Das Öffnen und Probieren der Produkte darf dabei aber keine Hilfe sein, denn das ist verboten. Trotzdem schreckt so mancher Kunde nicht vor dem Naschen zurück - zum Ärger des unwissenden Kunden, der schließlich das angebrochene Produkt kauft. So erging es nun einer Lidl-Kundin, die sich sogleich im Netz beschwerte.

Lidl-Kundin fassungslos wegen Verhalten eines anderen Kunden

Die Kundin tat ihren Ärger auf Facebook kund. „Lieber Kunde im Lidl in Idar. Heute Morgen wollte ich diese Creme zum Frühstück aufmachen. Und stelle fest, dass DU schon getestet hast, ob sie schmeckt. Die Schutzfolie aufgeknibbelt und den Finger eingetaucht“, schrieb sie wütend im Community Bereich des Lidl-Facebook-Accounts an den unbekannten Kunden gerichtet, „Ich weiß nicht, wer du bist, der Fingerabdruck deutet auf einen Erwachsenen oder großes Kind hin, aber letztendlich auf jemanden, der WEISS, dass der Kunde, der das Glas kauft und sich drauf freut, es nicht mehr essen wird. Möge dir dein Frühstück heute Morgen schmecken!“

Sie teilte außerdem mehrere Bilder der betroffenen Haselnusscreme, die sie nichtsahnend gekauft hatte. Wie auf den Bildern unschwer zu erkennen ist, war die Schutzfolie im Glas wohl bereits aufgerissen und auch ein Fingerabdruck zeichnet sich deutlich an der Oberfläche der Creme ab. Die Bilder deuten zwar nicht auf einen Fake hin, die Echtheit lässt sich jedoch nicht endgültig beweisen.

Unbekannter Lidl-Kunde sorgt für Empörung im Netz

Auch die Facebook-User konnten über das Verhalten des unbekannten Kunden nur den Kopf schütteln. „Es gibt nichts, was es nicht gibt. Nichtsdestotrotz ist es ärgerlich“, bemerkte eine Userin. Eine andere erinnerte sich an einen eigens erlebten Fall zurück, der ähnlich war und schimpfte: „Wieder ein Beweis dafür, wie verblödet und rücksichtslos die Menschheit ist ...“ Ein weiterer User amüsierte sich vielmehr über die Situation und witzelte: „Das ist eine Situation, wo der Täter dankenswerterweise sein Fingerabdruck hinterlassen hat - ein Traum für jeden Kripobeamten - Tatort Haselnusscremeglas“. Weder Lidl noch der Verantwortliche selbst äußerten sich bislang zu dem Vorfall.

