Lidl-Kunde völlig verwirrt: „Fleischanteil in der Wurst auf 110 Prozent erhöht"

Von: Kai Hartwig

Viele Supermarktkunden schauen beim Einkauf auf die Zutatenliste der Produkte. Ein Lidl-Kunde machte eine kuriose Entdeckung – und entfachte eine Debatte.

München – Wer dieser Tage einkaufen geht, muss sich oftmals mit gestiegenen Preisen auseinandersetzen. Die Inflation oder Ereignisse wie der Ukraine-Krieg haben Einfluss auf das Preislevel verschiedener Produkte. Immerhin vermeldete Discounter Aldi kürzlich, dass man seine Fleischprodukte dauerhaft billiger anbieten wolle. Und Konkurrent Lidl drehte jüngst an der Preisschraube: Künftig soll es keinen preislichen Unterschied mehr zwischen fleischlichen und veganen Produkten mehr geben. Ein Lidl-Kunde entdeckte derweil an einem Bratwurst-Paket einen erstaunlichen Wert bei den verwendeten Zutaten.

Lidl-Kunde nach Einkauf völlig verwirrt: „Fleischanteil in der Wurst auf 110 Prozent erhöht“

Auf Reddit postete er ein Bild des Etiketts eines Wurstprodukts. Es handelte sich demnach um eine „Bratwurst mit Wildschwein“, die hatte der Lidl-Kunde bei dem Discounter erworben. Der Blick auf die Zutatenliste sorgte bei ihm aber für Verwirrung.

Die ersten beiden Angaben in der Zutatenliste erstaunten den Lidl-Kunden, insbesondere wegen der vermerkten Prozentwerte: „Wildschweinfleisch (57 Prozent), Schweinefleisch (53 Prozent)“ war dort zu lesen. Macht in Summe 110 Prozent. Hatte der Kunde also getreu dem Werbeslogan des Discounters „Lidl lohnt sich“ einen besonders guten Kauf gelandet? Oder hatte sich bei dem Lidl-Produkt ein Rechenfehler eingeschlichen?

Der Reddit-User kommentierte seinen Post derweil leicht sarkastisch: „Nachdem Lidl jetzt die Preise für Fleischalternativen gesenkt hat, wird dafür der Fleischanteil in der Wurst auf 110 Prozent erhöht.“ Unter dem Post fanden sich anschließend zahlreiche Kommentare. In einigen Fälle wurde auf die Zutatenliste der Bratwurst mit Humor reagiert. „Inflation halt. Machste nix“, meinte ein Nutzer. „Manche Schweine sind vielleicht nur halb wild und werden doppelt gezählt“, mutmaßte ein anderer ironisch. „Das ist Südtiroler Wurst, in Südtirol geben wir immer 110 Prozent“, behauptete ein weiterer User.

Lidl-Bratwurst mit 110 Prozent Fleischanteil: Normaler Herstellungsprozess oder falsch gekennzeichnet?

Andere Reddit-Nutzer hatten einen ernstgemeinten und durchaus plausibel klingenden Ansatz, das Rätsel um die Bratwurst mit 110 Prozent Fleischanteil zu lösen. „Fleisch verliert während der Reifung der Wurst Wasser, daher sind dort 110 Prozent vom finalen Produktgewicht an Fleisch für die Produktion verwendet worden“, erklärte ein User in der Kommentarspalte. Ein anderer pflichtete ihm bei: „Ja, manchmal schreiben sie noch drauf, dass für 100 Gramm Wurst mehr als 100 Gramm Fleisch benötigt wurde.“

Ein Nutzer ergänzte: „Wie andere Kommentare schreiben, ist das kein Rechenfehler, sondern normal bei Wurstherstellung. 100 Gramm Salami hat meistens sogar 140 Gramm Fleisch.“ An anderer Stelle hieß es noch: „Es ist üblich, dass mehr Fleisch verwendet wird – vor allem durch Räuchern und Trocknen verliert sowas sehr viel Gewicht.“

Dem Erklärungsansatz widersprach allerdings auch ein User. Er schrieb: „Das ist laut Kennzeichnung eine Brühwurst, da wird in der Regel nichts gereift oder getrocknet. Außerdem sollte ein nicht unerheblicher Teil Wasser enthalten sein. Bei Brühwurst irgendwo Richtung 25 Prozent. Das Wasser fehlt dann ja im Etikett. Wahrscheinlich einfach nur falsch gekennzeichnet.“ Unterdessen lieferten sich einige Discounter jüngst eine wahre Preisschlacht um ein beliebtes Lebensmittel. Lidl, Kaufland und Aldi senkten die Nudel-Preise drastisch. (kh)