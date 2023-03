„Möchte selber entscheiden, was ich trinke“: Kundin beklagt sich über Zero-Produkte bei Lidl

Von: Raffaela Maas

Weil sie wegen der Auswahl an Getränken in einer Lidl-Filiale unzufrieden war, beschwerte sich eine Lidl-Kundin auf Facebook. Wenig später reagierte der Discounter und lieferte eine Erklärung.

München – Wer gerne weniger Zucker zu sich nehmen und dabei nicht auf Softdrinks verzichten möchte, greift gerne einmal zu den angeblich viel gesünderen Zero oder Light Varianten der sonst sehr zuckerhaltigen Getränke. Im Supermarkt oder Discounter wird eine breite Auswahl an Diät-Versionen von Cola, Fanta, Sprite und vielen weiteren Softdrinks angeboten. Selbstverständlich sagt der Geschmack nicht jedem zu und viele bevorzugen weiterhin die originalen Sorten. Wie auch eine Lidl-Kundin, die nicht besonders erfreut reagierte, als sie die Auswahl am Getränke-Regal erblickte.

Lidl-Kundin hat genug von Zero-Produkten: „Ist ja ekelhaft“

Die verärgerte Lidl-Kundin beschwerte sich auf Facebook und schrieb an den offiziellen Account des Discounters gewandt: „Warum gibt es fast nur noch Zero bei euch? Egal ob Fanta, Cola, Pepsi, eure Eigenmarken und sogar schon Müllermilch, fast nur noch Zero. Ist ja ekelhaft“. Die Reaktionen auf die Beschwerde der Kundin ließen nicht lange auf sich warten. „Nur weil es dir nicht schmeckt, ist es noch lange nicht ekelhaft!“, ärgerte sich eine Facebook-Userin. Eine Antwort der Beitragerstellerin folgte umgehend: „Hab ich dich um ein Feedback gebeten oder was? Wenn ich das süße Zeugs ekelhaft finde, das ist das mein Empfinden“.

Ein anderer User kommentierte schlicht: „Angebot und Nachfrage“. Darauf antwortete die Kundin, ihr persönlich wären die Zero-Produkte geschmacklich schlichtweg zu süß. „Ich möchte schon selber entscheiden, was ich trinke“, erklärte sie ihren Ärger, „ich finde den Geschmack nicht so angenehm und wenn ich mal so etwas trinke, dann soll es mir schmecken“.

Lidl reagiert auf unzufriedene Kundin – „Es tut uns leid“

Lidl selbst reagierte ebenfalls auf den Beitrag der Kundin. „Es tut uns leid, dass du deine gewünschten Artikel nicht vorgefunden hast“, schrieb ein Mitarbeiter des Facebook-Teams von Lidl. „Die Warenverfügbarkeit in unseren Filialen ist für dich als Kunde wie auch für uns als Händler von entscheidender Bedeutung. Deshalb sind wir dir sehr dankbar, dass du uns deine Erfahrungen aus der Filiale mitteilst“. Das Sortiment sei von Region zu Region und sogar von Filiale zu Filiale unterschiedlich. Deshalb wurde die Kundin außerdem darum gebeten, im Rahmen einer Privatnachricht weitere Informationen zu der Adresse ihrer Stammfiliale und den gewünschten Artikeln zu senden.

Mit der Antwort gab sich die Kundin jedoch nicht zufrieden. „Es geht nicht um eine feste Filiale, es ist hier im Umkreis in allen Filialen so, dass es überwiegend nur noch Zero gibt“, merkte sie an, „Da könnt ihr ja nichts für und es zieht sich ja durch fast alle Getränke. Interessiert mich eben nur, ob das Angebot so gewollt ist.“ Auf diesen Kommentar der Kundin reagierte Lidl bislang noch nicht.

