Lidl-Kundin findet Soja-Insekten-Burger im Tiefkühlregal und ist entsetzt – „Ekelhaft“

Von: Kai Hartwig

In einigen Lebensmitteln sind auch Insekten enthalten. Nun fand eine Kundin bei Lidl eine Packung mit Burgerpatties, die sie nur wenig begeisterte.

München/London – Wer im Supermarkt oder Discounter einkauft, findet dort viele verschiedene Produkte. Eigentlich findet sich in den Regalen von Lidl, Aldi, Penny, Edeka, Kaufland, Rewe oder der Konkurrenz für jeden Kunden etwas. Doch es gibt auch Artikel, die nicht bei allen auf Begeisterung stoßen.

Auf Twitter postete eine Lidl-Kundin nun ein Bild, das offenbar in einer Filiale im englischsprachigen Ausland aufgenommen wurde. In welchem Land der Schnappschuss aufgenommen wurde, ließ sich nicht verifizieren. Es könnte sich aber wohl um eine Lidl-Filiale in Großbritannien handeln.

Lidl-Kundin findet im Tiefkühlregal Burgerpatties aus Soja und Insekten – „Ekelhaft“

Dem Tweet hatte sie ein Bild zugefügt. Das zeigte ein Kühlregal eines Lidl-Marktes. Mehrere Packungen eines Tiefkühlprodukts waren zu sehen. „Offiziell hier!!! Lidl“, schrieb die Twitter-Userin zu ihrem Beitrag und ergänzte zu dem Satz drei sich übergebende Emojis. Ihr Ekel bezog sich auf das Lidl-Produkt auf dem Foto: „Soja & Insekten Patties“. Genauer gesagt Burgerpatties, die neben Soja auch getrocknete Mehlwürmer-Larven enthalten, wie ein weiteres Bild der Verpackungsrückseite bewies.

Eine Lidl-Kundin fand in ihrer Filiale diesen Insektenburger. © Screenshot / Twitter.com

Das Thema Insekten in Lebensmitteln polarisiert seit einiger Zeit. Viele Verbraucher finden den Gedanken daran nicht besonders lecker. Dabei ist die Verwendung von Insekten in Lebensmitteln nicht nur in Großbritannien erlaubt. Kürzlich gab auch die EU grünes Licht, dass Insekten in zahlreichen Lebensmitteln beigemischt werden dürfen. Und auch in einigen Süßigkeiten sind bereits Insekten mit verarbeitet.

Dennoch war das Feedback auf den Tweet der Lidl-Kundin sehr negativ. „Ich werde nicht mehr zu Lidl gehen“, meinte ein anderer User. „Wer wird das probieren? Ich nicht“, schrieb ein weiterer. „Ekelhaft“, kommentierte eine Twitter-Nutzerin. Andere fragten sich, warum das Lidl-Management die Insektenburger überhaupt in seine Produktpalette aufgenommen hat. Derweil prophezeite ein Twitter-User, dass die Insekten-Burgerpatties sich zum Ladenhüter entwickeln werden. „Ich bin mir ziemlich sicher, sie werden dort auch bleiben“, befand er beim Blick auf das Tiefkühlregal.

Burgerpatties mit Mehlwürmern offenbar auch in spanischer Lidl-Filiale zu kaufen

Ein anderer Twitter-Beitrag zeigte indes, dass offenbar auch in anderen Ländern die Mehlwurm-Burgerpatties ihren Weg in die Lidl-Regale finden. Ein spanischer User fand in seiner Filiale der Wahl ebenfalls den Insektenburger in der Tiefkühltruhe: „Heute präsentieren wir in unserer Rubrik ‚Esst Insekten und ihr werdet glücklich sein‘: Den Burger aus Soja und Insekten. Demnächst bei ihrem Lidl.“

Seinem Tweet hatte der User aus Spanien ein Foto einer Packung Insekten-Burgerpattie gepostet, das auf der Schiebetür einer Tiefkühltruhe lag. Und auch hier war die Begeisterung der anderen Twitter-User überschaubar. „Wie ekelerregend“, meinte eine Nutzerin. Eine andere kommentierte den Tweet mit einem GIF, das ein angewidert dreinschauendes Mädchen zeigt. „Exakt, bin der gleichen Meinung“, pflichtete der Verfasser des Tweets ihr bei.

Bei Lidl gibt es einen Insektenburger, der getrocknete Larven von Mehlwürmern enthält. © Scrennshot/Twitter.com

Immerhin können sich Verbraucher darauf verlassen, dass die Beimischung von Insekten in Lebensmitteln klar gekennzeichnet sein muss. Allerdings ist man sich möglicherweise gar nicht einer Tatsache bewusst: Schon jetzt sind Krabbeltiere in unserem Essen vielfach enthalten. (kh)