„Sinken die Preise bei Lidl?“: Kunde hakt nach – das antwortet der Discounter

Von: Tobias Becker

Auf Facebook fragt ein Lidl-Kunde, ob die Preise beim Discounter auch wieder sinken, da die Rohöl- und Spritpreise ebenfalls sinken. Der Discounter antwortet.

In den vergangenen zwölf Monaten sind in vielen Lebensbereichen die Preise stark angestiegen. Auch in Heilbronn sind viele Menschen davon betroffen, dass Öl und Gas teurer geworden, der Strom knapper und auch Lebensmittelpreise gestiegen sind. Doch aktuell entspannt sich zum Teil die Lage etwas. Damit werden auch die Supermärkte konfrontiert. Lidl bekommt die Frage nun auf Facebook gestellt, ob die Preise nun auch sinken würden, berichtet echo24.de.

Lidl-Kunde fragt nach sinkenden Preisen – das ist die Begründung

Der Discounter-Riese, der zur Schwarz Gruppe gehört, bekommt regelmäßig Feedback und Beschwerden von Kunden auf Facebook, die das Social Media-Team beantwortet. Nun kam von User Ralf K. die Frage auf, ob die Preise auch wieder sinken würden. Zwar haben die Jahresabrechnungen für Gas beispielsweise den Kunden der Heilbronner Versorgungs GmbH Tränen in die Augen gejagt, wie echo24.de bereits berichtet, aber generell seien Rohölpreise und Treibstoff ja wieder billiger geworden.

Der Lidl-Kunde schreibt: „Nach dem der Rohölpreis in den Keller gefallen ist und auch der Treibstoff wieder seit Monaten günstiger geworden ist, senkt ihr da auch wieder die Preise aller Produkte?“ Schließlich habe Lidl die Preise ja aufgrund der Spritpreis-Erhöhung im vergangenen Jahr gleich dreimal erhöht, so K. weiter. Auch ein wichtiger Service erhielt nun eine heftige Preissteigerung.

Lidl antwortet auf Preis-Frage

Eine Frage, die Lidl sogleich beantwortet hat. „Hallo Ralf, mit unseren Lieferanten und Logistik-Dienstleistern stehen wir in enger Abstimmung“, heißt es vonseiten des Lidl-Facebook-Teams. Aber: Eine richtige Antwort bekommt der Kunde nicht. Stattdessen erklärt der Discounter-Riese: „Bitte habe Verständnis dafür, dass wir zum Thema Preisentwicklung grundsätzlich keine Angaben machen.“

Dass Preise wieder sinken, scheint demnach wohl auch unwahrscheinlich zu sein. Erst Ende des vergangenen Jahres berichtete Lidl, aber auch Konkurrent Aldi Süd, von starken Zuwächsen sowie einem guten Ergebnis zum Jahresende – trotz oder vielleicht auch wegen der erhöhten Preise? Das bleibt offen, ebenso wie die Antwort auf die Frage von Ralf K..