Lidl-Kunde blättert durch Prospekt und macht prompt wütend ein Foto von der Doppelseite 14 und 15

Wer durch einen Supermarkt-Prospekt blättert, der erlebt die eine oder andere Überraschung. So wie ein Lidl-Kunde, der prompt ein Foto machte.

München - Wer durch einen Prospekt einer Discounterkette blättert, der erhofft sich, das eine oder andere Schnäppchen heraussuchen zu können. Nicht alle Angebote oder Themenwochen helfen weiter, aber oft ist was dabei. Ein Lidl-Kunde hat aber beim Durchblättern der Angebote vom 18. September bis 23. September eine Entdeckung gemacht, die ihn unzufrieden zurückließ.

Lidl-Prospekt-Doppelseite sorgt für verärgerte Kunden: „Was soll ich damit?“

Einer der wohl berühmtesten Werbe-Slogans der vergangenen 25 Jahre ist wohl oder übel der Spot mit Franz Beckenbauer, der für ein Mobiltelefonunternehmen den bekannten Satz: „Ja ist denn heut schon Weihnachten?“, trällerte. Vielleicht hat sich auch der Lidl-Kunde an genau diesen Satz erinnert gefühlt, als er Seite 14 und 15 aufschlug. Denn dort war unter dem Titel „vorübergehend im Sortiment“ die Schlagzeile: „Vorfreude auf magische Weihnachten“ zu lesen.

„Lidl, seid ihr jeck? Es ist ERST September“, schrieb der Kunde auf der Plattform X (vormals Twitter), ähnlich verdutzt wie ein anderer Kunde beim Blick auf ein Actimel-Rabattschild. Für Lebkuchen, Mini-Nussecken oder Spekulatius kann es laut Lidl nicht früh genug sein, andere Kunden stimmen aber dem Post zu: „Mir kommt das Zeug nicht vor Mitte November in den Einkaufswagen. Was soll ich jetzt auch damit? So ein Lebkuchen schmilzt bei diesen 28 Grad hier ja auch überhaupt nicht“, beendet diese Kundin ihren Kommentar ironisch.

Weihnachten bei Lidl lässt aber dennoch vereinzelt die Herzen höher schlagen

Angesichts der Temperaturen, die selbst Mitte September noch hier im Land herrschen, ist die Weihnachtsstimmung noch nicht fühlbar. „Weihnachten beginnt jedes Jahr am 1. September, Ende Dezember sind wir doch schon lange im Abverkauf, um Platz für die Osterhasen zu machen“, meint ein anderer. Es gab aber auch schon Leute, die sich auf das Angebot freuten. „Geilo, gibt es endlich Herzen, Sterne, Brezeln? Dann muss ich morgen beim hiesigen Lidl vorbei!“.

Bei einem weiteren Produkt, das auch Lidl verkaufte, fand ein großer Rückruf statt. Ähnlich ärgerlich war für einen anderen Lidl-Kunden das Öffnen einer Lachs-Packung.