Dringender Obst-Rückruf: Hersteller nimmt Trauben aus Lidl-Regalen

Von: Kai Hartwig

Teilen

Ein Trauben-Hersteller muss sein Produkt aus dem Verkehr ziehen. Das bei Lidl verkaufte Obst können Kunden zurückgeben. Es hatte einen Wert überschritten.

Kassel – Ein Artikel von Lidl muss zurückgerufen werden. Es handelt sich um das Obst „Trauben dunkel, kernlos, Sorte: Crimson, Ursprung: Spanien, 500g“. Der Hersteller, das in Spanien ansässige Unternehmen Amaco C.I.F, gab den Rückruf bekannt. Demnach sind aber nur Traubenpackungen betroffen, deren Chargennummer L-4103 lautet.

Produktname: Trauben dunkel, kernlos, Sorte: Crimson, Ursprung: Spanien, 500g Charge: L-4103 Hersteller: Amaco C.I.F Verkauft bei: Lidl

Lidl-Rückruf: Obst von spanischem Hersteller enthalten erhöhten Pflanzenschutzmittelwert

Laut Herstellerangaben wurde bei der besagten Charge der Trauben der „gesetzliche Grenzwert“ für den Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff Acetamiprid überschritten. „Daher sollten die Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht verzehren“, rät Amaco C.I.F.

Eine Charge dieser Trauben ist von einem Rückruf betroffen. Das Produkt wurde bei Lidl angeboten. © Screenshot/produktrueckrufe.de

Allerdings wurden die vom Obst-Rückruf betroffenen Trauben nicht in allen Lidl-Filialen in ganz Deutschland verkauft. Nur in Discountern zweier Bundesländer waren sie im Verkauf: Dabei handelt es sich um Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Wie der spanische Traubenproduzent in seiner Mitteilung, die auf dem Portal produktrueckrufe.de verbreitet wurde, angab, reagierte Lidl sofort. Der Discounter habe „aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes in Deutschland“ umgehend „das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen“.

Obst-Rückruf bei Lidl: Kunden bekommen ihr Geld auch ohne Kassenbon zurück

Falls Lidl-Kunden die vom Rückruf betroffene Trauben-Charge gekauft haben, wird ihnen die Rückgabe der Mitteilung zufolge leicht gemacht. Betroffene Personen können das obst „in allen Lidl-Filialen zurückgegeben“, hieß es. Ihnen werde der Kaufpreis erstattet, ihr Geld bekommen Kunden demnach „auch ohne Vorlage des Kassenbons“ zurück.

Listerien, Pferdefleisch, Olivenöl: Die 10 größten Lebensmittelskandale in Deutschland Fotostrecke ansehen

In vielen Pflanzenschutzmitteln wird der Wirkstoff Acetamiprid verwendet. Dieser dient der Insektenbekämpfung. Insbesondere gegen Trauermücken, Buchsbaumzünsler, Schildläuse, Mottenschildläuse und Schmierläuse wird er eingesetzt. Acetamiprid ist nach Angaben des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) „in der EU im Jahr 2018 erneut überprüft und zur Anwendung in Pflanzenschutzmitteln bis 2033 genehmigt“ worden. Der Wirkstoff soll weniger schädlich sein, als andere in Pflanzenschutzmitteln enthaltene Wirkstoffe.

Ein Obst-Rückruf betrifft den Discounter Lidl. Das Produkt wurde aus dem Verkauf genommen. © Imago

Kürzlich musste Lidl auch den Rückruf eines Mandelmus einleiten. Doch auch bei der Konkurrenz kommt es immer wieder zu ähnlichen Fällen. So zogen jüngst Kaufland und Rewe eine Wurst aus dem Verkehr.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Kai Hartwig sorgfältig überprüft.