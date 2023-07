Lidl-Kundin postet Foto vom Inhalt ihrer Rettertüte – und andere werden neidisch

Von: Robin Dittrich

Seit 2022 bietet der Discounter Lidl die sogenannte Rettertüte an. Eine Lidl-Kundin freute sich jetzt ganz besonders über den Inhalt.

München – Mit der Rettertüte will der Discounter Lidl gegen die Verschwendung von Lebensmitteln vorgehen. Eine Kundin war jetzt so begeistert von dem Inhalt, dass sie ein Foto davon auf Facebook teilte und einige Reaktionen erhielt.

Lidl-Kunden freut sich über Rettertüte und postet Foto auf Facebook

Menschen in Deutschland entsorgen im Jahr knapp elf Millionen Tonnen an Lebensmitteln – das berichtete das Statistische Bundesamt im Jahr 2022. In der bis zu fünf Kilogramm schweren Rettertüte von Lidl können deshalb aussortierte Obst- und Gemüsesorten für nur drei Euro gekauft werden. „Jedes nicht weggeschmissene Lebensmittel ist für uns, die Umwelt und das Klima ein Erfolg“, schrieb Lidl bei der Einführung der Rettertüte im Jahr 2022.

Eine Frau freute sich jetzt dermaßen über den Inhalt ihrer Rettertüte, dass sie diesen auf Facebook postete. Darin enthalten waren Äpfel, Pfirsiche, Zitronen, Spinat, Salat, Gurken und noch einiges mehr. „Heute doch tatsächlich ne Rettertüte bei Lidl erwischt. 3€ das ganze Obst und Gemüse“, schrieb sie unter ihren Post. Das Positive daran: „Alles noch absolut essbar und in Ordnung.“ Abschließend stellte sie noch eine Frage an ihrer Freunde: „Hattest du so ne Tüte auch schon mal? Top oder Flop?“ Aufsehen erregte bei Lidl auch der Preis für Wassermelonen.

Post von Lidl-Rettertüte auf Facebook bekommt einige Kommentare

Auf ihrem Post bekam die Facebook-Nutzerin bereits nach kurzer Zeit über 25 Likes und 19 Kommentare. Viele weitere Lidl-Kunden gaben dort an, dass die Rettertüten in vielen Filialen immer schnell vergriffen sind: „Bei mir sind die immer alle schon weg.“ Die Post-Erstellerin gab ebenfalls an, dass sie „heute die Letzte erwischt“ hatte. Andere waren nicht so glücklich: „Hier bei uns hab ich keine Chance“, schrieb eine andere Lidl-Kundin.

Eine weitere Facebook-Nutzerin merkte an, dass nicht nur Lidl die Rettertüte im Angebot hätte: „Ich freue mich auch immer, wenn ich mal eine erwische. Im Übrigen, die gibt es auch bei Edeka.“ In vielen Edeka-Filialen gibt es die Rettertüte sogar bereits für 2,50 Euro zu kaufen. Bei Rewe gibt es diese noch nicht, dort wurden 2022 jedoch sogar Lebensmittel verschenkt. Die Resonanz der günstigen Lebensmittel ist durchweg positiv: „Man sieht ja, was drin ist – ich finde es super.“