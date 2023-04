Lidl-Schild mit „fleischigem“ Donut-Angebot bringt Kundin zum Lachen

Von: Carolin Gehrmann

Am Donut-Regal einer Lidl-Filiale fand sich ein sonderbares Schild. Hat der Discounter das Gebäck etwa völlig neu erfunden?

München – Ein Donut ist bekanntermaßen ein süßes, rundes Gebäck. Es stammt aus dem US-amerikanischen Raum und erfreut sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Meist hat der Donut ein Loch in der Mitte und ist oft mit Schokoguss oder bunten Streuseln überzogen.

Schilder-Fail bei Lidl – Donuts mit Angebot für den „speziellen“ Geschmack

Manchmal hat er aber auch eine cremige Füllung, zum Beispiel aus Pudding oder Schokolade – ein ideales Dessert also. Beim Discounter Lidl bekam eine Kundin beim Blick auf das Preisschild den Eindruck, dass man Donuts aber auch als herzhaften, fleischigen Hauptgang serviert. „Hühner-Reis-Topf“ stand in einer Filiale am Donutregal, für 1,39 Euro. Einen Schnappschuss veröffentlichte die Lidl-Kundin auf Twitter.

Ein rot-weißes Schild am Gebäckregal, das auf das besondere, nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbare Angebot hinweisen sollte, bot den Hühner-Reis-Topf an. Doch in dem Fach unter dem Schild lagen eindeutig Dontus mit weiß-braunem Überzug. Die Kundin wunderte sich ziemlich darüber. Mit einem „LOL“ markierte sie ihr Twitter-Foto des sonderbaren Angebots. Lag da eine Verwechslung vor?

„Wenn der Computer übernimmt“, lautete der mit einem Augenzwinkern formulierte Verdacht der Lidl-Kundin. Der Preisschild-Fail ist derweil kein Einzelfall. So wurden in einer Filiale des Discounters Zimmerpflanzen fälschlich als Hähnchen-Fleischwurst deklariert – was für jede Menge Lacher im Netz sorgte. So mancher fragte sich, ob es sich um eine neue Züchtung handelte, an denen möglicherweise Würste statt Früchte wachsen.

Donut-Fail bei Lidl: Falsche Schilder waren in allen Filialen zu sehen

Die Kundin machte dem Filialmitarbeiter einen ebenso einfachen, wie wirkungsvollen Vorschlag: Um den Fehler richtigzustellen, könne man das falsche Schild doch einfach überkleben. Denn zuvor hatte der ihr erklärt, dass die Donuts in allen Geschäften falsch ausgezeichnet seien. Vielleicht lag es auch einfach an der Uhrzeit? „Morgens halb zehn in Deutschland“, schreibt die Kundin noch zu ihrem Tweet. Der Appetit nach Hähnchen-Reis-Topf dürfte sich zu der Zeit bei den meisten noch in Grenzen halten.

Eine Lidl-Kundin fand dieses Preisschild am Donut-Regal. © Screenshot/Twitter.com

Ob das Missgeschick bei Lidl den Donut-Umsatz an dem Tag geschwächt oder gestärkt hat, ist nicht bekannt. Aber die süßen Gebäckkringel sind offenbar sehr beliebt – oder auch nicht. Ein Kunde entdeckte nämlich einen angebissenen Schoko-Donut im Gebäckregal, der wieder zurückgelegt wurde. Ob die Person, die da mal probiert hat, ihn wohl nicht so lecker fand? Schwer zu sagen, wenn man nicht dabei war. Vielleicht hätte die Hähnchen-Reis-Füllung den Geschmack aber eher getroffen. Auch Ekelfunde von Kunden hat es bei Lidl schon gegeben.