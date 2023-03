„Wer fühlt sich noch ver*****?“: Werbeprospekte von Lidl und Kaufland verärgern Kunden

Von: Kathrin Kuna

Teilen

In den sozialen Netzwerken sorgen kuriose Werbeprospekte von Lidl und Co. für Diskussionen. Viele Kunden äußern sich verärgert über die Preisangaben.

Was für viele nur ein Ärgernis im Briefkasten ist, wird von anderen heiß geliebt: Die Werbeprospekte von Discountern wie Kaufland, Lidl und Co. Viele Verbraucher blättern sich gerne durch die Seiten auf der Suche nach aktuellen Angeboten und Spar-Aktionen ihrer favorisierten Supermärkte. Doch einige Kunden haben eine sonderbare Entdeckung gemacht, die in den sozialen Netzwerken viel Stoff für Diskussionen bietet.

Lidl und Co.: Werbeprospekte ohne Preisangaben verärgern Nutzer auf Twitter

So teilt eine Twitter-Nutzerin ihren kuriosen Fund und kommentiert: „Wer fühlt sich hier noch verarscht? Neuestes Netto-Prospekt ohne Preise bei Gemüse beziehungsweise mit ‚tagesfrischen Preisen‘. Wofür bitteschön braucht man da noch ein Werbeprospekt?“ Dazu postet sie ein Foto, auf dem ein aufgeschlagenes Werbeprospekt mit verschiedenen Obst- und Gemüsesorten zu sehen ist. Doch etwas fehlt: Denn wo normalerweise der Preis steht, prangt nur ein rotes Siegel mit der Aufschrift „tagesfrischer Preis“.

Mit ihrem Tweet stößt die Nutzerin auf viel Resonanz, berichtet echo24.de. In den Kommentaren teilen viele Kunden ähnliche Prospekte, denn auch bei anderen Discountern scheint diese Vorgehensweise üblich zu sein. Beispielsweise bei Lidl, dem Discounter-Riese mit Sitz in Neckarsulm. Eine Nutzerin postet ein ähnliches Foto – darauf zu sehen ist der angeblich „große Sparsturz“ zum „Lidl-Preis“. Doch konkreter wird es nicht: Denn über den Preisen der Waren prangt auch hier nur die Information „tagesfrischer Preis“.

Viele Twitter-Nutzer nehmen die Prospekte ohne Preisangabe mit Humor. So kommentiert eine Nutzerin ironisch, die Angabe, dass es bei Lidl und Co. Gemüse und Obst zu kaufen gäbe, sei doch ein sinnvoller Hinweis: „Findet man ja sonst immer nur beim Bäcker, die Teile“, meint sie. Ein anderer Nutzer schreibt nur sarkastisch: „Finde das sehr hilfreich, wenn praktisch unbekannte Nahrungsmittel mit Bild und Namen vorgestellt werden.“

„Tagesfrischer Preis“: Discounter wie Lidl und Co. müssen auf Preisschwankungen reagieren

Doch was hat es mit dem „tagesfrischen Preis“ in den Prospekten von Lidl und Co. auf sich? Das Unternehmen Aldi erklärt die fehlenden Preise gegenüber dem „Business Insider“ folgendermaßen: Aufgrund der aktuellen Weltlage, die durch den Krieg in der Ukraine, Problemen bei Lieferketten und steigenden Energiepreisen gekennzeichnet ist, müssten die Discounter auf kurzfristige Preisschwankungen am Markt reagieren.

Hinzu käme auch, dass die Prospekte von Lidl und Co. mit einigen Wochen in Vorlauf produziert werden würden. Mit Angaben wie „tagesfrischer Preis“ könnten die Supermärkte also auf Preisschwankungen reagieren. Ob damit auch Preiserhöhungen gemeint sind, bleibt unausgesprochen. Ein Blick in die Prospekte bestätigt jedenfalls: Vor allem die Preise von Obst und Gemüse sind von vielen Faktoren abhängig.