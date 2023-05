Netz lacht über schlüpfriges Lidl-Angebot – „Werbung auf höchstem Niveau“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Durch Werbung wollen Unternehmen in der Regel auffallen, teils um fast jeden Preis. Auch Discounter Lidl veröffentliche nun eine gewagte Anzeige.

München/Stockholm – Um die Aufmerksamkeit vieler Kundinnen und Kunden zu erlangen, schalten Supermärkte und Discounter auch Werbeanzeigen. Dabei wollen Unternehmen wie Aldi, Lidl, Penny, Kaufland, Edeka, Rewe oder andere auffallen – möglichst im positiven Sinne. Das Ziel: Sich von der Konkurrenz abheben. Auch mit einer guten Prise Humor kann dies mitunter erreicht werden.

Schlüpfriges Lidl-Angebot sorgt mit Wortspiel für viel Interpretationsspielraum

Ein Lidl-Angebot in Schweden hat jetzt genau mit dieser Strategie für Aufmerksamkeit im Netz gesorgt. Auf Twitter posteten zahlreiche Userinnen und User ein Angebot des Discounters, das doch ein wenig schlüpfrig daher kommt. Mit reichlich Ironie versehen wurde der Name eines bekannten Erwachsenenportals bemüht, um ein Angebot besonders attraktiv zu machen. Ob sich die Lidl-Aktion positiv in den Verkaufszahlen niederschlägt, wird sich noch zeigen. Zumindest gab es zahlreiche Reaktionen auf Instagram und Twitter.

Besagter Post von Lidl Schweden enthielt das Bild mehrerer Ventilatoren. Soweit nicht besonders verrucht, wäre da nicht die Beschriftung des Angebots gewesen. „Only fans“ stand in großen Lettern darüber. Aus dem Schwedischen übersetzt heißt das auf Deutsch: „Nur Ventilatoren“. Doch die Werbe-Abteilung von Lidl hatte die Worte wohl auch in Anlehnung an das Portal, auf dem vorwiegend nicht ganz jugendfreie Bilder gezeigt werden, gewählt. Darunter waren auf der linken Seite der Anzeige zwei Ventilatoren abgebildet – einer schwarz, der andere weiß.

„Bodenventilator mit Fernbedienung“ hieß es in der Artikelbeschreibung. Zum „Superpreis“ von 249 schwedischen Kronen, also umgerechnet rund 22 Euro. Rechts daneben war noch eine andere Variante des mit einem Standfuß ausgestatteten Bodenventilators abgebildet. Allerdings ohne Fernbedienung und offenbar mit weniger Funktionen, dafür aber zu einem Preis von nur 199 Kronen (etwa 17,65 Euro). Die Artikelbezeichnung lautete schlicht: „Standgebläse“.

„Werbung auf höchstem Niveau“: Lidl-Werbung belustigt zahlreiche Userinnen und User

Spätestens in Verbindung mit der Betitelung der Artikel dürfte vielen erwachsenen Leserinnen und Lesern klar gewesen sein, dass sich Lidl-Werbekampagne hier einer schlüpfrigen Wortspielerei hingegeben hatte. Die Anzeige wurde auch auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Lidl Schweden veröffentlicht. Und belustigte zahlreiche Userinnen und User, wie ein Blick in die Kommentarspalte zeigte. Sie nahmen das doppeldeutige Wortspiel gerne auf. „Werbung auf höchstem Niveau“, hieß es da. Oder auch „Genial“, samt Tränen lachender Emojis.

Diese Werbeanzeige veröffentlichte Lidl Schweden unter anderem auf seinem offiziellen Instagram-Account. © Screenshot / instagram.com/lidlsve

Auch auf Twitter kam die gewagte Werbung gut an. „Eins zu null für dich, Lidl“, schrieb ein Nutzer, der ein Bild des Ventilatorenangebots postete. „Lidl geht in die Offensive“, meinte ein anderer. Und fügte ein vor Lachen Tränen weinendes Emoji sowie applaudierende Hände hinzu. Fragwürdig allerdings, ob die User durch so eine Werbung lediglich zum Lachen und nicht zum Einkaufen gebracht werden.

Lidl postet schlüpfrige Werbung – und bringt Eltern womöglich in Erklärungsnot

Negative Kommentare gab es auch zuhauf. Ein Twitter-User kommentierte nur „Schamlos“, ein weiterer „Ne ne ne“. Auch ein Instagram-Nutzer bezeichnete die Lidl-Werbung als „Schmutzig“. Ob es derweil auch weitere kritische Stimmen gab, zum Beispiel seitens einiger Eltern, die ihren Kindern womöglich unangenehme Fragen zur Lidl-Werbung beantworten mussten, ist nicht überliefert.

Derweil geriet eine neue Lidl-Werbung mit Günther Jauch heftig in die Kritik. Und auch mit einem Werbe-Seitenhieb gegen Konkurrent Edeka schoss sich Lidl kürzlich ein Eigentor.