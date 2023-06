Supermarkt-Kunde reagiert zynisch auf Lieferstopp: „Heute muss man so planen“

Von: Bjarne Kommnick

Leere Regale in Supermärkten sorgen für Ärger bei den Verbrauchern. (Symbolbild) © Tom Weller / dpa

Seit der Corona-Pandemie und der Energiekrise kämpfen Supermärkte mit Lieferproblemen. Ganz zum Unmut ihrer Kunden. Auf Twitter teilen sie ihre Erfahrungen.

München – Leere Regale im Supermarkt oder Discounter – noch vor einigen Jahren war dieses Szenario für viele eine nahezu apokalyptische Vorstellung. Eine Corona-Pandemie später gehörte genau das zu den alltäglichen Problemen von Verbrauchern in Supermärkten. Und auch seit Beginn des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Energiekrise konnten sich die Lieferketten-Probleme nur bedingt erholen. Immer wieder fehlt es an Produkten im Supermarkt. Bei Kunden sorgt das für Unmut. Auf Social Media teilen sie ihre Erfahrung.

„Heute muss man so planen“: Lieferprobleme in Supermärkten verärgert Kunden

In einem Beitrag auf Twitter teilt ein User ein Bild aus einem Globus-Supermarkt. Darauf zu sehen ist ein Schild an einem Kühlregal. Es weist die Kunden darauf hin, dass die „gewohnte Auswahl an Produkten“ einer bekannten Marke aus dem Sortiment derzeit nicht zu finden seien. Zwar bittet das Team des Supermarktes um Verständnis, dies scheint der Kunde jedoch nicht aufbringen zu können. Bereits vor einigen Monaten sorgten fehlende Produkte auch bei Kaufland-Kunden für Unmut.

Über dem Bild titelt der User: „Heute muss man so planen“ und spielt damit auf die Lieferprobleme in Supermärkten an. Er fragt: „Wo bleibt die Website, welche Marke gerade in welchem Supermarkt Lieferstopp hat?“ Auch ein anderer Mann auf Twitter berichtet: „Mein Waschmittel für Wäsche gibts nicht mehr im Supermarkt.“ Demnach habe der Hersteller die Preise erhöht, weshalb der Supermarkt die Produkte aus den Regalen genommen hätte.

Supermark: Preisstreit zwischen Nestlé und Retail Trade Group führt zu Lieferstopp

Und auch weiterhin scheint es so, als würde das Problem nicht kleiner werden. Zuletzt eskalierte der Preisstreit zwischen Nahrungsmittelkonzern Nestlé und der Retail Trade Group. Um eine Preiserhöhung zu erzwingen, kündigten die Verantwortlichen von Nestlé demnach an, die Supermärkte der Gruppe nicht zu beliefern. Dazu gehören Unternehmen wie Rossmann, Metro, Globus und Netto.

Diese Produkte könnten 2023 im Supermarkt und in der Drogerie teurer werden

Dies sei kein Einzelfall. Laut chip.de müssten sich Verbraucher in diesem Jahr auf weitere Preiserhöhungen oder Sortiments-Veränderungen einzustellen. Insbesondere bei Milchprodukten, Softgetränken, Waschmittel, Drogerie-Artikel, Fertiggerichten, Konservenprodukte und Süßwaren müssten sich Kunden auf höhere Preise einstellen.

Weil viele Supermärkte oder Discounter wie Lidl, Aldi, Edeka, Rewe und Penny diese jedoch häufig nicht akzeptieren, müssten sich Verbraucher darauf einstellen, dass Produkte immer wieder in den Regalen fehlen und sogar durch neue Produkte austauschen.