Lifehack: So brauchen Sie viel weniger Geschenkpapier als bisher

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Mit diesem Lifehack sparen sie zu jeder Jahreszeit Geschenkpapier. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gerade an Weihnachten türmen sich die Geschenkpapierhaufen in den deutschen Wohnzimmern. Mit diesem Lifehack brauchen Sie weniger davon.

München – Weihnachten steht vor der Tür – doch auch während des Jahres gibt es Geburtstage oder Jubiläen, zu denen man Geschenke einpacken muss. Mit diesem Lifehack sparen Sie Geschenkpapier – das schont die Umwelt, und fühlt sich zudem ziemlich clever an, wenn man den Bogen raus hat.

Der Tipp stammt von der Reddit-Subplattform „Lifefhacks“ und zeigt ein kurzes Video von einer Person, die eine Schachtel in der Form einpackt, in der man sie wohl am häufigsten verschenkt: In der eines Buchs. Der Trick dabei ist die richtige Positionierung auf dem spärlich bemessenen Geschenkpapier. Rotiert man es um 45 Grad und setzt es diagonal auf das Papier, braucht man deutlich weniger Verpackung, als wenn man es parallel zum Rand aufsetzt.

Weitere Extra-Hacks zeigt das Video, das bereits 6300 Upvotes gesammelt hat (Stand: 22. Dezember 2022, 14:18 Uhr), auch noch: Wie man eine „Reißschlaufe“ wie bei einem flachen Postpaket einbaut, wie man auf ungewöhnliche Art eine Schleife einbaut, wie man Geschenktaschen schnürt, ohne Klebeband zu benötigen, und wie man in einem Geschenk praktisch Platz für eine Karte schafft.

User bei Reddit ärgern sich, dass das Video so abrupt endet

Die User bei Reddit feiern das Video – aber ärgern sich auch darüber, dass es inmitten der nächsten Verpackungstipps so abrupt aufhört. „Ich fand es total schön. Ich bin in den Neunzigern aufgewachsen und erinnere mich, dass ich Dinge auf VHS aufgenommen habe, und als dir die Z“ - und spielt damit auf das unerwartete Ende des Videos an. Noch schlimmer: Das Video zeigt zum Schluss wohl einen Tipp, wie man als Verbraucher ohne Klebeband verpackt. Immerhin nehmen es die meisten User mit Humor: „Ich schätze, dem Video ist auch das Band ausgegangen.“ (cgsc)

Mit welcher Methode Sie bisher auch versucht haben, Kokosnüsse zu öffnen – an diesen cleveren Lifehack wird sie wohl nicht herankommen.