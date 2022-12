Lifehack: Die einzig wahre (und ungefährliche) Art, Kokosnüsse aufzumachen

Von: Christoph Gschoßmann

Wie haben Sie bisher Kokosnüsse geöffnet? Mit diesem Lifehack geht es bestimmt einfacher. © IMAGO/imageBROKER/Siegra Asmoel

Mit welcher Methode Sie bisher auch versucht haben, Kokosnüsse zu öffnen – an diesen cleveren Lifehack wird sie wohl nicht herankommen.

München – Kokosnüsse. Harte Schale, delikater Kern. Wie ist die beste Art, die tropischen Früchte aufzumachen? Denn, wer hat es nicht schon einmal probiert, und ist womöglich grandios gescheitert? Manche versuchen es mit einem Korkenzieher, andere mit einer Säge oder mit roher Gewalt auf den Boden. Besonders stabile Messer werden wohl im Notfall schnell mal zum Beil. Auf der Reddit-Subplattfrom „Lifehacks“ wurde eine Art und Weise gepostet, Kokosnüsse zu öffnen, an die wahrscheinlich die meisten Verbraucher noch gar nicht gedacht haben.

„Kokosnüsse brechen im Gefrierschrank auf“, schreibt der Reddit-User zu zwei Fotos, in denen offenbar genau das passiert ist. Die Flüssigkeit innerhalb der Kokosnuss gefriert zu Eis, was die Schale nicht aushält. Der Druck im Inneren sucht sich dann den geringsten Widerstand – und schon hat man eine offene Kokosnuss, ohne sich mit Messern oder Sägen zu verletzen. Der Nachteil der Methode liegt auf der Hand: Es dauert, eine Kokosnuss einzufrieren, und es dauert ebenfalls, die Flüssigkeit später aufzutauen. Wer aber Zeit hat, sollte es mal mit dieser Methode versuchen.

Kokosnüsse richtig öffnen: Lifehack – „Ich wünschte, ich hätte das gewusst, bevor ich ...“

Bei Reddit jedenfalls gab es 9500 Upvotes (98 Prozent, Stand: 22. Dezember 2022). Einige der Kommentatoren sind erleichtert über die Lösung: „Ich wünschte, ich hätte das gewusst, bevor ich ein Messer, ein Multitool, einen Klauenhammer und den Boden ausprobiert habe und dann zusammengebrochen bin und eine Machete gekauft habe. Danke.“

Bei einem anderen Kommentator geht es offenbar gar nicht darum, an die Kokosmilch zu kommen: „Ich liebe es, Kokosnüsse aufzubrechen. Aber gottverd***t, hasse ich ihren Geschmack." Für diesen Reddit-Nutzer ist dieser Lifehack also definitiv die falsche Lösung. Ein anderer User will daraufhin einen Pakt mit ihm schließen: „Du kannst sie öffnen und ich kann sie essen! Es löst unsere beiden Probleme!" Womöglich also der Beginn einer wundervollen Freundschaft.