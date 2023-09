Großer Ansturm auf das neue iPhone: Kunden wollen gleich 20 auf einmal – Apple muss eingreifen

Von: Sandra Sporer

Das neue iPhone 15 ist jetzt im Handel erhältlich. Um gegen Weiterverkäufer vorzugehen, setzt Apple ein Limit, wie viele Geräte Kunden maximal kaufen dürfen.

Wien – In insgesamt vier Ausführungen gibt es das iPhone 15. Neben dem regulären iPhone 15 gibt es noch das iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro sowie das iPhone 15 Pro Max. Und wie es inzwischen fast schon Tradition ist, war der Ansturm und die Warteschlangen vor den diversen Apple Stores rund um die Welt riesig. Einem Bericht des Nachrichtenmagazins Forbes zufolge sorgten die begeisterten Apple-Fans durch die Masse an Vorbestellungen sogar dafür, dass die Webseite des Herstellers eine Zeit lang nicht erreichbar war. Auch im Apple Store in der Wiener Innenstadt warteten viele Leute stundenlang, um sich eines der neuen Modelle zu sichern.

Ab heute ist das neue iPhone 15 im Handel erhältlich. Wie immer war der Ansturm riesig. © Stanislav Kogiku/IMAGO

Großer Ansturm auf Apple Store in Wien – manche wollen gleich 20 iPhone 15

In manchen Fällen sogar gleich mehrere. Dafür campierten sie bereits vor Ladenöffnung stundenlang vor dem Apple Store in der Kärntener Straße. Bis zu 20 iPhones sollen einige der Käufer laut heute.at gewollt haben. Und das, obwohl selbst das günstigste iPhone 15 Modell satte 949 Euro kostet. Das wären dann 18.980 Euro. Eine beträchtliche Summe.

Bei einigen der Käufer, die gleich mehrere der Smartphones kaufen wollen, handelt es sich wahrscheinlich einfach um Leute, die gleich noch Geräte für Freunde oder Familie mitbesorgen. Gerade bei so hohen Abnahmemengen kann es sich jedoch auch um Wiederverkäufer handeln.

Schon jetzt ist das Premiummodell – das iPhone 15 Pro Max - so gut wie ausverkauft. Wer sich ein Modell im Laden sichern kann, hat somit gute Chancen es schnell wieder loszuwerden – selbst zu einem höheren Preis. Diese Tatsache machen Wiederverkäufer sich zunutze, um so an Geld zu kommen.

Wiener Apple-Store legt Abnahme-Obergrenze von zwei iPhones pro Käufer fest

Daraus wurde zumindest für die Wartenden in Wien nichts. Laut dem Bericht von heute.at konnte man dort maximal zwei Phone 15 erwerben. Auf Nachfrage von HNA.de von IPPEN.MEDIA bestätigte Apple, dass pro Transaktion nur zwei iPhone 15 gekauft werden können. So wolle man vermeiden, dass Bots die neuen Modelle in großen Mengen kaufen. Die Höchst-Abgabemenge gilt aber dennoch auch in den physischen Stores der Firma.

Das neue iPhone ist wieder mit allerhand Neuerungen ausgestattet. Probleme hat derweil ein anderes iPhone-Modell. Dem iPhone 12 droht in Frankreich der Rückruf – wegen zu hoher Strahlung. (sp)