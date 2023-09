Taschendiebe schlagen im Supermarkt zu: LKA klärt mit Überwachungsvideo auf

Von: Stella Henrich

Teilen

Mit einem Beispielvideo warnt das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz vor Taschendieben in Supermärkten. Vor allem Geldbeutel von älteren Kundinnen scheinen leichte Beute.

München ‒ Dass es in Supermärkten zu Diebstählen kommen kann, ist bekannt. Doch nicht nur die Einzelhändler sollten sich in Acht nehmen. Auch die Kunden gehören zum Beuteschema von Kriminellen. Das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz geht mit einem Erklärvideo auf „X“, ehemals Twitter, an die Öffentlichkeit. „Unser Überwachungsvideo zeigt, wie Täter beim Taschendiebstahl im Supermarkt vorgehen“.

LKA klärt über Taschendiebe im Supermarkt auf: Ältere Damen als bevorzugtes Ziel ausgemacht

In einem günstigen Moment greift ein Dieb in die Tasche einer älteren Frau mit Gehhilfe, ohne dass sie etwas davon mitbekommt. Die schwarze Handtasche der Frau hängt am Einkaufswagen, sie schaut derweil in eine Tiefkühlbox. Von hinten nähert sich ein Mann und kramt in der Tasche der beschäftigten Dame, ehe er den Geldbeutel herauszieht. Dabei gehen die Ganoven ähnlich vor, wie Taschendiebe in beliebten Urlaubsorten – und nutzen Unachtsamkeit schamlos aus.

Begünstigt wird das noch nicht einmal sonderlich diskrete Vorgehen des dreisten Taschendiebes durch einen jungen Mann, der die Frau zusätzlich ablenkt. Den Dieb hinter sich bemerkt sie dadurch wohl nicht. Noch leichteres Spiel haben die Diebe, wenn der Geldbeutel in den Einkaufskorb oder Wagen gelegt wird, mahnt die Polizei.

Bediene sich an Stereotypen: Gut gemeintes Aufklärungsvideo der Polizei kommt gar nicht gut an

Das kurze Video (25 Sekunden) erregt kurze Zeit später Aufmerksamkeit bei den X-Nutzern. Ein User bittet um die Beschreibung der Täter. „Ist nicht notwendig, das ist nur ein Beispielvideo. Wir möchten sensibilisieren, besser auf Wertsachen aufzupassen“, erklärt das LKA. Doch an dem verwendeten Video gibt es auch Kritik: „Einen Stereotyp (dunklen Teints) zu verwenden, ist politisch inkorrekt“. Ein anderer Nutzer kommentiert ironisch: „Ich bin jetzt sensibilisiert und weiß, bei welchen Personen ich achtsam sein muss“. Und: „Man könnte auch sensibilisieren, wenn man einen jungen, hellhäutigen Bayern in Lederhose als Taschendieb zeigt.“

Die Intension des Aufklärungsvideos findet unter den X-Usern vergleichsweise wenig Anklang; das Gros konzentriert sich auf die Hautfarbe des Mannes. Ein Sprecher des LKA Rheinland-Pfalz äußerte sich gegenüber merkur.de von IPPEN.MEDIA: „Solche Kommentare verurteilen wir. Wir schauen sie uns genau an“. Im Zweifel würden sie auch verfolgt. Das Video solle die Wachsamkeit beim Einkaufen erhöhen. „Wir wollten den Sinn zeigen, wie so etwas im Supermarkt abläuft“, erläuterte der Polizeisprecher. „Und damit auch die aktuelle Kampagne der polizeilichen Prävention des Landes und der Bundes ‚Achten Sie auch beim Einkaufen auf Ihre Wertsachen‘ unterstützen“, so der Sprecher weiter.

Denn offensichtlich wird nicht nur der Handel selbst beklaut. Im Jahr 2022 fehlten dem Handel hierzulande 3,7 Milliarden Euro wegen Ladendiebstählen. Insgesamt, so die Kriminalstatistik, gab es 345.000 Diebstähle. Das seien 34,3 Prozent mehr als 2021. Eine Studie führt das Ergebnis vor allem auf die gestiegenen Preise im Einzelhandel zurück.

LKA klärt über Tricks von Taschendieben auf – Gelegenheit mach Diebe

Ungeachtet der Kritik bleibt eine wichtige Botschaft: Supermärkte können schnell Tatort für Diebstahl werden. „Eine Handtasche in einem Einkaufswagen ist zum Beispiel für jeden Dieb immer eine Verlockung. Viele Ältere legen sogar den Geldbeutel auf das Warenband, wenn sie an der Kasse sind. Das kann am Ende verhängnisvoll werden“, erklärte Uwe Vincon vom Polizeipräsidium Konstanz, dem Schwarzwälder-Boten.de. Die Polizei gibt daher auf ihrer Präventionsseite den Tipp, nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum Einkaufen mitzunehmen und Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche oder den Einkaufswagen abzulegen.

Oftmals fragen Fremde im Supermarkt das Opfer auch nach einer bestimmten Ware. Während es danach suche, werde die Tasche am Einkaufswagen ausgeräumt. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2022 in Deutschland insgesamt 98.512 Taschendiebstähle angezeigt, 2021 waren es noch 72.903.

Fotos: Die Finalistinnen der tz-Wiesn-Madl-Wahl beim Trachten- und Schützenzug zum Oktoberfest Fotostrecke ansehen

Verbraucher sollten ihre Geldbörse daher im Supermarkt möglichst nah am Körper tragen, so der Experten-Tipp der Polizei, um sich vor Diebstählen beim Einkaufen zu schützen. Die meisten Taschendiebstähle bleiben unaufgeklärt. Die Aufklärungsquote lag laut polizei-beratung.de im Jahr 2021 bei lediglich 6,3 Prozent. Der Appell, gut auf seine Wertsachen achtzugeben, kann also nicht oft genug wiederholt werden. (sthe)