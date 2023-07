Wespen vertreiben: Mit einem einfachen Trick haben Sie sofort Ruhe

Von: Sophia Lother

Im Internet schwirren Unmengen Tipps und Tricks gegen Wespen herum. Doch welche Tipps helfen tatsächlich?

Kassel – Gerade im Sommer und im Herbst werden Wespen für viele Outdoor-Fans schnell zu einem handfesten Problem. Denn egal, ob im Garten, auf dem Balkon, im Restaurant oder auf dem Spielplatz – nach kurzer Zeit kündigt ein monotones Summen auch schon wieder den Besuch der stechenden Insekten an.

Im Internet gibt es zahlreiche Tipps gegen die lästigen Insekten. Doch wie lassen sich Wespen tatsächlich vertreiben? Viele Tipps haben sich inzwischen als nicht besonders hilfreich erwiesen. Meist bleiben Wespen von ausgelegten Kupfermünzen schlicht völlig unbeeindruckt. Und gegenüber unserer Redaktion erklärte eine Expertin, dass auch der Papierknäuel-Trick Wespen eher kaltlässt. Insektenvernichtungsmittel können zwar helfen, sind aber alles andere als tierfreundlich und können zudem bei falscher Anwendung auch dem Menschen schaden. Was bleibt also? Fachleute haben jetzt einen ganz anderen Tipp ins Spiel gebracht:

Wie kann man Wespen vertreiben? Ein einfacher Trick funktioniert garantiert

Um die Wespen schnell und einfach zu vertreiben, benötigen Sie nur zwei Dinge: Eine Sprühflasche und Wasser. Nähert sich eine Wespe, dann besprühen Sie diese einfach mit ein paar Stößen des feinen Wassernebels. Ein Selbstversuch der Autorin zeigte: Der Trick scheint tatsächlich zu funktionieren. Die Wespen suchen im Nu das Weite. Dabei eignen sich sowohl Zerstäuber für die Pflanzenpflege als auch gereinigte Putzmittel-Sprühflaschen. Doch was steckt dahinter?

Laut den Fachleuten des Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) hat die Flucht einen einfachen Grund: „Die Wespe denkt, es finge an zu regnen und wird zurück in ihr Nest flüchten.“ Ein weiterer Vorteil dieser Methode: Die Wespen wurden, zumindest im Selbstversuch, nach dem Ansprühen nicht aggressiv. Dennoch sollten zwei Faktoren beachtet werden, wie auch der LBV betont:

Sprühflasche vor Gebrauch gründlich reinigen, damit das Tier keinen Schaden nimmt

Bekommt die Wespe zu viel Wasser ab, kann sie kurzzeitig nicht mehr weiterfliegen. Hier heißt es Ruhe bewahren. Sobald die Flügel getrocknet sind, wird das Insekt das Weite suchen

Der Sprühflaschen-Trick vertreibt Wespen im Nu

Ein weiterer Tipp: Inzwischen gibt es im Internet und in vielen Geschäften auch bereits kleine Sprühflaschen für die Handtasche oder den Rucksack zu kaufen. Das erspart viel zusätzliches Gepäck.

Haben die Wespen jedoch erst ein Nest gebaut, ist es wesentlich schwerer sie zu vertreiben. Ein Schädlingsbekämpfer aus Nordhessen gibt Tipps zum richtigen Umgang mit dem Wespen-Nest. (Sophia Lother)