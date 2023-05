Bei Falschparkern verteilt Frau Zettel – die sich jetzt auch andere kopieren wollen

Von: Robin Dittrich

Falschparker sind vielen Autofahrern ein Dorn im Auge. Eine Frau überlegte sich jetzt eine lustige Methode, um die Falschparker auf ihren Fehler hinzuweisen.

Magdeburg – Die Parkplatzsuche ist für viele Autofahrer ein Graus. Vor allem in Großstädten wird der Raum zum Parken immer knapper. Besonders ärgerlich ist es dann, wenn andere Autofahrer falsch parken. Eine Frau überlegte sich jetzt eine lustige Methode, um dagegen vorzugehen.

„Vielleicht üben Sie es“ – Frau verteilt lustige Zettel an Falschparker

Auf Twitter postete ein Nutzer den Graus eines jeden Autofahrers. In einem Parkhaus in Magdeburg parkte ein Auto auf zwei Parkplätzen, indem er sich mittig dazwischen stellte. Dazu schrieb er: „Manche schaffen es noch nicht einmal im Parkhaus.“ Die meisten anderen Nutzer machten sich über den Schnappschuss im Parkhaus lustig. „Wenn auf dem Radweg kein Platz mehr frei ist“, schrieb einer. „Wie so ein blutiger Anfänger. Mit ein bisschen gutem Willen hätte er locker drei Parkplätze belegen können“, kommentierte ein anderer.

Eine Antwort auf das dreiste Parkmanöver erhielt besonders viele Likes. Eine Frau postete unter dem Bild einen Zettel, den sie Falschparkern mit auf den Weg gibt. Dieser soll sie auf ihre Fehler aufmerksam machen und sie lehren, beim nächsten Mal anständig zu parken. Auf dem Zettel steht neben einer Schildkröte zum Ausmalen geschrieben: „Viele 3-jährige Kinder haben Probleme, innerhalb von Linien zu bleiben, deshalb üben sie dieses beim Ausmalen. Vielleicht üben Sie es an der Schildkröte und es hilft Ihnen dann beim Parken, innerhalb der Linien zu bleiben.“

„Mache es genauso“ – Twitter-Nutzer schützt Falschparker

Unter ihren Post schrieb die Twitter-Nutzerin: „Wenn ich sowas sehe, verteile ich solche Zettel.“ Ein anderer fand die Idee wohl genauso lustig wie sie: „Der ist sooo gut! Davon muss ich mir unbedingt mal welche in die Tasche stecken“, schrieb dieser darunter. Er scheint nicht der einzige zu sein, der sich den Zettel für Falschparker kopieren möchte: Auf seinen Kommentar erhielt er ebenfalls einige Likes. Die EU will Falschparker künftig härter bestrafen – auch über Ländergrenzen hinaus.

Ein anderer Twitter-Nutzer stellte sich jedoch hinter den Falschparker. Für ihn sind die Parklücken in deutschen Parkhäusern schlichtweg zu klein für größere und moderne Autos: „Ich kann’s verstehen, mache ich nicht anders. Breites Auto, Parkplätze mit einer Breite, die überhaupt nicht passt. Und dazu Nebenparker, die zu blöd sind, ihre Türen im Griff zu halten.“ Freunde konnte er sich auf Twitter mit dieser Aussage keine machen. Falschparker dürfen sogar mit einem Handyfoto von Bürgern angezeigt werden.