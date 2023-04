Lidl- und Aldi-Kunde zeigt: Das läuft über Ostern auf Mallorca besser als in Deutschland

Von: Alina Schröder

Ein Aldi-Kunde war über die Oster-Öffnungszeiten auf Mallorca begeistert. © Screenshot / Twitter.com

Eiersuche am Strand gefällig? Viele Deutsche verbringen Ostern auf Mallorca. Dort bemerkt ein Urlauber etwas, was sich deutlich von seiner Heimat unterscheidet.

München/Palma de Mallorca – Während in Deutschland der Frühling im April meist erst so in richtig in Fahrt kommt, herrschen im Süden Europas oftmals schon sommerliche Temperaturen. Viele Deutsche zieht es daher bereits über die Osterfeiertage auf die beliebte Insel Mallorca – oder, wie sie auch genannt wird: das 17. Bundesland.

Ostern auf Mallorca: Kunde von Öffnungszeiten bei Aldi und Lidl begeistert

Wer für Ostern noch die nötigsten Lebensmittel und Besorgungen erledigen möchte, muss dies in Deutschland rechtzeitig tun. Denn: Wie an Sonntagen sind Ladenöffnungen auch an Feiertagen grundsätzlich verboten. Das legt das Gesetz über den Ladenschluss fest. Am Karfreitag und Ostermontag bleiben Supermärkte also zu – auch wenn es hier und da kleine Ausnahmen gibt.

Anders handhabt es aber die liebste Urlaubsinsel der Deutschen. Obwohl die Balearen christlich-katholisch geprägt sind, werden die Öffnungszeiten für Discounter und Supermärkte auf Mallorca eher locker genommen. Komplett geschlossen haben sie nicht – das zeigt ein Urlauber auf Twitter. „Hier übrigens die Öffnungszeiten über Ostern vom Lidl auf Mallorca“, schreib er und postet dazu ein Bild. Darauf ist ein Aushang mit der Überschrift „Semana Santa“ (dt.: Heilige Woche) zu sehen. Gemeint sind damit die Tage von Gründonnerstag bis Ostermontag. An diesen hat der Markt täglich von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet. In Deutschland sorgte Lidl kürzlich mit einer Oster-Aktion für Aufregung unter Kunden.

Über Ostern auf Mallorca noch einkaufen? Bei Aldi und Lidl wohl kein Problem

Die langen Öffnungszeiten gelten aber nicht nur für Lidl. „Bei Aldi noch einfacher: Täglich offen von 9:00-21:30. Wow“, heißt es weiter. Kunden, die kein Ostern feiern oder für das Fest noch restliche Besorgungen erledigen müssen, können in den Supermärkten auf Mallorca ganz in Ruhe einkaufen gehen. Doch ob es auch den Angestellten gefällt, an Feiertagen arbeiten zu müssen? Das merkt ein andere Twitter-Nutzer unter dem Post an: „Gut für Kunden, arbeiten will ich da aber nicht“, schreibt er.

„Sehe ich anders: Es gibt verdammt viele Singles. Als ich Single war, hätte ich lieber mal am WE für mehr Kohle gearbeitet & dafür in der Woche frei“, antwortet der Mann, der das Bild geteilt hat. Die Meinungen gehen hier also auseinander. Fest steht aber: Der Einkaufsstress über die Osterfeiertage dürfte auf der spanischen Insel dadurch entfallen. Anders als in Deutschland: Dort haben auch Bäckereien über Ostern geänderte Öffnungszeiten.

